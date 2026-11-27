ଗୋଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୂତନ କଂସ ମହାରାଜ
୨୭ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଗୋଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ନୂତନ କଂସ ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ରାଜେଶ ସରାପ
Published : November 27, 2026 at 9:52 PM IST
World famous Bargarh Dhanu Yatra, ବରଗଡ଼: ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ହୋଇଛି ଅନ୍ତ । ଶେଷରେ ବାଜି ମାରିଲେ ଗୋଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ । ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଗୋଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ହେଲେ ଚଳିତ ଥରର ନୂତନ କଂସ । ଏନେଇ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ୪୪ ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ କଂସ କଳାକାର ଚୟନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ୨୮ ଜଣ କଳାକାର ଆଜି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୨୭ ଜଣ କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ନୂତନ ମହାରାଜା କଂସ ହେଲେ ଗୋଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ । ୭୯ତମ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ 'କଂସ' ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଆସୁଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ କଳାକାର ଏଥର ମହାରାଜ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ l ଫଳରେ ଦର୍ଶକ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲାପଙ୍କ କଂସ ଭୂମିକାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ।
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଭାବେ ପରିଚିତ ଐତିହାସିକ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ୭୯ତମ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ନୂତନ ମହାରାଜା କଂସ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଗୋଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ବରଗଡ଼ଠାରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଂସ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜାନୁଆରୀ ୧୨ରୁ ୨୨ ଯାଏଁ ୧୧ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା: ନୂତନ କଂସ ଚୟନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଚଳିତ ବର୍ଷ ୭୯ତମ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗତ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ (Online) ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ (Offline) ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ୪୪ ଜଣ କଳାକାର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।
ଆଜି (୨୭ ନଭେମ୍ବର) ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅଡିସନ୍ ବା ଚୟନ ପର୍ବରେ ମୋଟ୍ ୨୭ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ, ଉଚ୍ଚତା, ବଳିଷ୍ଠ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ସଂଳାପ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୈଳୀ, ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପୌରାଣିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ମାପଦଣ୍ଡରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୋଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନୂତନ ମହାରାଜା କଂସ ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଗୋଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ମୁହଁ ନୁହଁନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ସେ ଧନୁଯାତ୍ରାର ରାଜ ଦରବାରରେ ‘ମହାମନ୍ତ୍ରୀ’ ଭୂମିକାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଖୁଣ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିଲେ । ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା, ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦମ୍ଦାର ସଂଳାପ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଶୈଳୀ ଏଥର ମହାରାଜା କଂସ ଚରିତ୍ରକୁ ଏକ ନୂତନ ଶିଖରକୁ ନେବ ବୋଲି ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ଓ କଳାପ୍ରେମୀମାନେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼