ପବିତ୍ର ମହାଳୟା; ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ କଲେ ପିଣ୍ଡାଦନ
ମହାଳୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କୁ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : October 10, 2026 at 8:02 PM IST
ଯାଜପୁର: ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ । ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠିଛି ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ର । ଏହି ମହାଳୟା ତିଥି ପିତୃପକ୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ଆଜିର ଦିନରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ପିତୃପୁରଷଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ବିରଜା ପୀଠରେ ଥିବା ନାଭିଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦୁରଦୁରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସି ନିଜ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ନାଭିଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚଚ୍ଚନା ପରେ ଗଡିବ ମା'ଙ୍କ ରଥ । ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହେଇଛି l
ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପିଣ୍ଡଦାନର ପରମ୍ପରା ରହି ଆସିଛି ଆବାହନକାଳରୁ । ବିଶେଷକରି ପିତୃପକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ମହାଳୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୫ଦିନ ଧରି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ମହାଳୟା ତିଥିରେ ନାଭିଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ପୌରାଣିକ ମତ । ସେଥିପାଇଁ ନାଭିଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଛୁଟିଆସନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କୁ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଯଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ନିଜ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିଛନ୍ତି l ସେପଟେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଭିଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅବସରରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ । ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମହାଳୟାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ବିରଜା ମନ୍ଦିରର ନାଭିଗୟା ପୀଠରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଦାଳୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ତିଥିରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଅର୍ଚ୍ଚତା ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ) କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ହେଉଛି ମହାଳୟା l ଏହି ଦିନ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଖୁସି ମିଳେ l ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି ଏଠି କିଛିବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ l ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଅଛି କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ l ଏଠି ଆମ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇକି କିଛି ପରିମାଣର ଶାନ୍ତ କରିଥାଉ l ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି l"
ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଆମେ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯାଜପୁରର ପବିତ୍ର ମାଆ ବିରଜାଙ୍କ ପରିସରରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି l ଏଠି ନାଭିଗୟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଯଉଁଠି ଏଠି ଗୟା ସଙ୍ଘର ନାଭି ଏଠି ପଡିଛି l ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ପିଣ୍ଡ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଇଥାଏ l ଏଠିକାର ଏକ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ମିଳେ l ବହୁପରିମାଣର ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଉଛି l ନାଭିରେ ବହୁପରିମାଣର ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରାଯାଉଛି l ଏଠି ଟ୍ରକ ଟ୍ରକ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରାଯାଉଛି କଢ଼ା ଯାଉନାହିଁ l ମାତ୍ର ସେହି ପିଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ପତାଳରେ କୁଆଡେ ଚାଲିଯାଉଛି l ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ୍ୟ ଅସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି l ଆଜିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ନାଭିଗୟାର ତ୍ରିବେଣୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୟା ଅଛି ସେ ଜାଗା ଅପେକ୍ଷା ନାଭିଗୟା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ସମାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ l ଏହି ନାଭିଗୟାରେ ଆଜି ଯିଏ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି l ଏହା ହେଉଛି ଏହି ସ୍ଥାନର ମହାତ୍ମା l ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ମାଆ ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ l
ବବିତା ରାଣୀ ସାହୁ, ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଲକ୍ଷ ରଖିଛୁ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷକୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେବୁ l ଦେଲେ ଆମ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରିବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହିବ l ଆଜି ସବୁଠୁ ଭଲ ଦିନ ମହାଳୟାରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ହେବେ ଖୁସି ସେ ଖୁସି ହେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ l ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେବି ସରିଲେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଯିବୁ l
ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି, ସେବାୟତ କୁହନ୍ତି ଆଜି ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ପିତୃପକ୍ଷ l ଆଜି ହେଉଛି ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଶେଷ l କାଲି ପ୍ରତିପଦ ମାଆ ରଥକୁ ଯିବେ l ତେଣୁ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ l ତେଣୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଜି ଶେଷ l ଆଜି ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି l ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନାଭିଗୟା ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଗାୟରେ ହେଲା ମସ୍ତକ, ପାଦ ଗୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଇଚ୍ଛାପୁରମ, ଯେଉଁଠି ମସ୍ତକ ଅଛି ସେଠି ପିଣ୍ଡ ପଡିବା ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ପଡ଼ପଦ୍ମ ସାକ୍ଷୀ ରହି ଥାଏ l ମାଆ ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପରେ ଗଦାଧର ସାକ୍ଷୀ ରହିଥାଏ l
ଆଜି ହେଉଛି ମାଆ ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ଶେଷ ପିଣ୍ଡଦାନ l ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ l ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ l
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ମହାଳୟାରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ତିଳତର୍ପଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର