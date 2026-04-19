ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଗୋଆର ସାଧ୍ବୀ ସତୀଶ ସୈଲ, ରାଜନନ୍ଦିନୀ-ଅଦ୍ବୈତା ରନର୍ସଅପ୍
ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ ବିଜୟିନୀ ସାଧ୍ବୀ ସତୀଶ ସୈଲ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 19, 2026 at 7:08 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଚାଲିଥିବା 61 ତମ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2026 ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗୋଆର ସାଧ୍ବୀ ସତୀଶ ସୈଲ । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) କିଟ୍ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସାଧ୍ବୀ । ସେହିପରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ ଅପ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପାୱାର, ଦ୍ବିତୀୟ ରନର୍ସ ଅପ୍ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅଦ୍ବୈତା ହୋଇଛନ୍ତି । ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2026 ପ୍ରତିଯୋଗିତା ।
ସ୍ବପ୍ନ ପଛରେ ଗୋଡାନ୍ତୁ: ସାଧ୍ବୀ
ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ର ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ସାଧ୍ବୀ ସତୀଶ ସୈଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ । ଭାରତର ନାଁ ଟେକ ରଖିବୁ । ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ସ୍ବପ୍ନ ରହିଛି, ସେହି ସ୍ବପ୍ନ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁ । ଦିନେ ନା ଦିନେ ସ୍ବପ୍ନକୁ ସଫଳ କରି ଦେଖାଇବେ ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିଛୁ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିଛୁ କରିଛୁ ତାହା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକୁ ଯିବୁ ।’
The KIIT family heartily congratulates the winners of KIIT Bhubaneswar presents 61st Femina Miss India.— KIIT - Kalinga Institute of Industrial Technology (@KIITUniversity) April 18, 2026
Sadhvi Satish Sail from Goa has been crowned Femina Miss India World 2026 and will now carry the pride, grace, and spirit of India to the global stage at the Miss World… pic.twitter.com/4tgP2Adqz4
ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଲି: ରାଜନନ୍ଦିନୀ
ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ ଅପ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋର ଏହି ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇଛି । ମିସ ୱାର୍ଲଡ ପାଇଁ ଭାରତରୁ ଜଣେ ହିଁ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବ । ସାଧବୀ ସତୀଶ ସୈଲ ହେଉଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ । ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଉନ ମୋ ମଥାରେ ଲାଗିଲା ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କଲି । ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।’ ଆଗକୁ ମିସ ୟୁନିସଭର୍ସ ୱାର୍ଲଡ ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ସ୍ବପ୍ନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
କିଟ୍ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ:
ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ରାତିରେ KIIT ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ଗୋଆର ସାଧ୍ବୀ ସତୀଶ ସୈଲ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2026ର ବିଜେତା ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ସହିତ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବ ବିଜେତା ମାନେ ଯେପରିକି ନିକିତା ପୌରୱାଲ, ରେଖା ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଆୟୁଷୀ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯୋଗ ଦେଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି:
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର 61ତମ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗ୍ଲାମର, ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା । KIIT କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ୧୩ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରତିନିଧି ଏମ ବୀଣା, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ବିନୀତ ଜୈନ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ କିଟ୍ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୬୧ତମ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଗର୍ବିତ। ଏହି ସହର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।’
ତେବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ୩୦ ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୫ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆୟୁଷୀ ପଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ । ତା’ପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୫ ଜଣ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇବା ଏବଂ ବିଚାରକ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ୪୫ ସେକେଣ୍ଡ୍ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷୀ ପଣ୍ଡା ଟପ୍ ଆଠରେ ସ୍ଥାନ ହରାଇଥିଲେ ।
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଟପ୍ ଆଠ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଜୁରୀ ପ୍ୟାନେଲର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ପାଇଁ ଜୁରୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀନତ ଅମାନ, ଟେରେନ୍ସ ଲୁଇସ୍, ଅମାଲ୍ ମଲ୍ଲିକ, ସିମରନ୍, ସେଲିନା ଜେଟଲି, ମଧୁର ଭଣ୍ଡାରକର, ନେହା ଧୂପିଆ, ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତିକା ସିଂହ ଆଦି ରହିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର