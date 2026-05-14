ରେଢ଼ାଖୋଲ ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ ଜିଏମ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତିହାସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଉତଖନନ ଆରମ୍ଭ
ASI ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଉତଖନନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜିଏମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : May 14, 2026 at 10:47 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର : ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଠାରେ ଜିଏମ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଉତଖନନ l ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡ. ଅତୁଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଉତଖନନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଏଥିପାଇଁ ASIକୁ ଅନୁମତି ମଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ASI ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଉତଖନନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜିଏମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏନେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ ଆଜିଠାରୁ ଉତଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତନ୍ତତ୍ଵ ସର୍ଭେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା (ASI) ଆମକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି l ଏହି ଉତଖନନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାଳକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା । କାରଣ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ ନାକଟିଦେଉଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ଗବେଷଣା ହେବା କଥା ସେହି ହିସାବରେ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ l ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଉତଖନନ କରଯାଉଛି l ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ early medieval site ବା medieval ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଛୁ l କାରଣ ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଜିନିଷ ମିଳିଛି l ତେଣୁ ଏହି ଉତ୍ତଖନନରୁ ଆମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ କ୍ରମ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ l"
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଆହୁରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ,"ବିଗତ ଦିନରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ ନାକଟିଦେଉଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଗଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଜିନିଷ ମିଳିଛି l ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିଛୁ l ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ଗନ୍ତାଘର ଅଟେ l ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ମାଟି ତଳୁ ଯାହା ସବୁ ପାତ୍ର ମିଳିଛି, ତାହା 1500ରୁ 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପରି ଲାଗୁଛି l ଏହାସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଲୁହା ତିଆରି କରିବାର ଶୈଳୀର ସେଠାରେ ଚିହ୍ନ ମିଳିଛି l ଏହାସହ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ଶିଳବଟା, ମୁଦି, କର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ଆଦି ଆଭୁଷଣ ମିଳିଥିଲା l ତେବେ ଏହି ଉତଖନନରେ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଗବେଷକ ଓ ASIର କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 60ରୁ 70 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି l ଏହାକୁ ଲୌହ ଯୁଗର ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି l ଏହାର ଉତ୍ତଖନନ କଲେ 2000 ବର୍ଷର ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିକାଶ, ସହର, ଜୀବନ ପଦ୍ଧତି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାଳକ୍ରମର ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ l
ଏହାସହ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନଗରୀକରଣ ସଭ୍ୟତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସହରୀକରଣ ସଭ୍ୟତା ଗଢି ଉଠିଥିଲା l ଆଉ ରେଢ଼ାଖୋଲର ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ ଏହି ଦ୍ଵିତୀୟ ନଗରୀକରଣ ସଭ୍ୟତା ସମସାମୟିକ ଏକ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର