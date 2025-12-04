କାଲିଠୁ ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 3 ଦିନିଆ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ଲିଡର ସମ୍ମିଟ
ପୁରୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ଲିଡରସ୍ ସମିଟ ।
Published : December 4, 2025 at 10:42 PM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ଲିଡରସ୍ ସମିଟ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କର୍ଟେନ ରେଜର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ । ଏନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂଦେଓ ।ଏହି ବିଶ୍ବ ଶକ୍ତି ନେତୃତ୍ବ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ୧୫ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
⚡ Curtain Raiser – Global Energy Leaders’ Summit 2025— Kanak Vardhan Singh Deo (Modiji Ka Parivar) (@KVSinghDeo1) December 4, 2025
At the State Convention Centre, Bhubaneswar, I had the honour of leading the curtain raiser for the Global Energy Leaders’ Summit (GELS) 2025 alongside Mr. Pierre Noel, Senior Advisor, Tony Blair Institute.
From 5–7… pic.twitter.com/APsHPeOzP1
ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ବିଶ୍ବ ଶକ୍ତି ନେତୃତ୍ବ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ-
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂଦେଓଙ୍କ ସୂଚନା
ବିଶ୍ବ ଶକ୍ତି ନେତୃତ୍ବ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ୧୫ଟି ରାଜ୍ୟ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ
"ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ସମିଟ ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଯାହା ସମୀକ୍ଷା ବାହାରିବ ତାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ । ଏହାର ସଫଳତା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସମିଟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଶୂନ୍ୟ କାର୍ବନ୍ ଫୁଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର । ସେହି ଭିଜନକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଏହି ସମିଟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।
୨୦୩୬ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୦୦ ବର୍ଷ ଭାରତର ୧୦୦ ବର୍ଷ ବେଳେ ଏହାକୁ ଏଲାବୋରେଟ କରାଯିବ ।ଏହା ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ୍ ସହଯୋଗ କରାଯିବ । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି । ଏହା ସହ ଦେଶ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏନର୍ଜି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଆସିବେ । ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହି ସମିଟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂଦେଓ ।
ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ୫.୩୦ରେ ସିଧା ପୁରୀ ଯିବେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପର ଦିନ ସମିଟର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିବ ରାଜଭବନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌରଶକ୍ତି ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ କୋଠା ହେବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ