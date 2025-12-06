ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ଲିଡର୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Published : December 6, 2025 at 7:29 PM IST
GELS 2025 at Puri ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ଲିଡର୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ-2025 (Global Energy Leaders Summit-2025) । 3 ଦିନ ଧରି ପୁରୀରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ଜିରୋ କାର୍ବନ୍ ଫୁଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ' ଭିଜନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ଏହି ସମିଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । 2036ରେ ଓଡ଼ିଶାର 100 ବର୍ଷ ଓ 2047ରେ ଭାରତର 100 ବର୍ଷ ବେଳେ ଏହାକୁ ଏଲାବୋରେଟ କରାଯିବ । ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ।
ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ଲିଡର୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ( 5 ଡିସେମ୍ବର)ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆସନ୍ତାକାଲି (7 ତାରିଖ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି ସିଂ ଦେଓ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 15ଟି ରାଜ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସହ 30ରୁ ଅଧିକ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ।
ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶା ବଳକା ରାଜ୍ୟ:
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆମ ଓଡିଶା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି (Clean Energy) ଭାବେ ଏହାକୁ କିଭଳି ବିକଶିତ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି 2070 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଜିରୋ କାର୍ବନ୍ ହେବ, ସବୁ ରାଜ୍ଯ ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ଯ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଓଡିଶା ଏକ ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଉତ୍କର୍ସ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ସୌରଶକ୍ତି ଏବଂ ବାୟୁଶକ୍ତି ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ସୋଲାର ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ 200 ଗିଗାୱାର୍ଟ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"
କୋଇଲା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ଲଟିଂ ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ, ପମ୍ପ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କରିଡର ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ସହିତ ମିଶି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 40 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଏହାସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଇଲାକୁ ନେଇ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହେବ । କାରଣ କୋଇଲା ଦ୍ଵାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ନେଇ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ । ଭାରତରେ ପ୍ରଥମଥର କରି କୋଇଲା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଇଲାକୁ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରି ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । 80 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।"
କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ଲୋବାଲ ସମିଟ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆର୍ଶୀବାଦରୁ ସଫଳ ହେବ । ଗୋଟିଏ ଟେରାୱଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ 70 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ 2000 ଜିଗାୱଟ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଛୁ । ଦେଶର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୌର କ୍ଷମତା ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଯାହା ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2.8 GWରୁ ପ୍ରାୟ 130 GWକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଗତି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଣ-ଜୀବାଶ୍ମ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶାର 7-8 ଲକ୍ଷ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା 1.5 ଲକ୍ଷ ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ULA (Rooftop solar ULA) ମଡେଲ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।"
