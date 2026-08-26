ରସାୟନ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ନିବେଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା, ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଇଓ ରାଉଣ୍ଡଟେବୁଲରେ ରାଜ୍ୟର ପୋର୍ଟ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ରାଉଣ୍ଡଟେବୁଲ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସାର ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
Published : August 26, 2026 at 7:29 PM IST|
Updated : August 26, 2026 at 7:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରସାୟନ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଓ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଶିଳ୍ପରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା । ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ- ୨୦୨୨ରେ ରସାୟନ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଥ୍ରଷ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ୨୦୪୦ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ରସାୟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ୧ ଟ୍ରିଲିଅନ ଡଲାରର ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବଳ ଯୋଗାଇବ ଓଡିଶା । ରାଜ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିବେଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଓଡିଶା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଆୟୋଜିତ ‘ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସିଇଓ ରାଉଣ୍ଡଟେବୁଲ୍ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ କେମିକାଲ୍ସ ସେକ୍ଟର: ଚାର୍ଟିଂ ଦ ପାଥ୍ ଟୁ USD 1 ଟ୍ରିଲିଅନ୍ 2040’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ଓ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛି । ଓଡିଶା ପକ୍ଷରୁ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ର ରସାୟନ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ବିଭାଗ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ରସାୟନ ଓ ସାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପ୍ରିୟା ପଟେଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରସାୟନ କମ୍ପାନୀର ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୪୦ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ରସାୟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ୧ ଟ୍ରିଲିଅନ ଡଲାରର ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ନିବେଶ, ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଦେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି । ଓଡିଶାର ଗୋପାଳପୁର ଓ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦୀୟମାନ ରସାୟନ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ହବ ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଓଡ଼ିଶାର ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ରତଟ, ପାରାଦୀପ, ଧାମରା ଓ ଗୋପାଳପୁର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର, ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ଜମି, ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ଓ ଫିଡଷ୍ଟକର ଉପଲବ୍ଧତା, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁଟିଲିଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ପାରାଦୀପର PCPIR, ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନର ରିଫାଇନାରୀ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଧାମରାର ପୋର୍ଟ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ନିକଟସ୍ଥ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଏନଭାଇରନ୍ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟାରେନ୍ସ ଭଳି ସୁବିଧା ରହିଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶିଳ୍ପ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ - ୨୦୨୨ରେ ରସାୟନ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଥ୍ରଷ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ନିବେଶକମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ । ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡେସନ୍ ଓ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କରୁଛି । ରାଉଣ୍ଡଟେବୁଲ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ସହ ଟାଇଟାନିୟମ ପିଗ୍ମେଣ୍ଟ, ଆଡହେସିଭ, BOPP ଫିଲ୍ମ ଓ ସାର ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ୟୁଟିଲିଟି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜମି ଚିହ୍ନଟ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଶିଳ୍ପ ସଚିବ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋର୍ଟ, ଶିଳ୍ପ ଜମି, କଞ୍ଚାମାଲ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ୟୁଟିଲିଟି ଓ ନିବେଶ-ଅନୁକୂଳ ନୀତିର ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ରସାୟନ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଶିଳ୍ପ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ନୂଆ ନିବେଶ, ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଓ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ‘ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬’ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଦିଗରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶା ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ନୀତି ୨୦୦୬ର ଦଶମ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ସଂଶୋଧନ, ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର