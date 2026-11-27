ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ AI ସମ୍ମିଳନୀ; ଯୋଗଦେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମେତ ୩୦୦ ପ୍ରତିନିଧି
ଡିସେମ୍ବର ୧୨, ୧୩ ତାରିଖରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କନଫରେନ୍ସ 'Artificial Intelligence in Litigation– Issues and Challenges' ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 27, 2026 at 11:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇର ହେବ ବ୍ୟବହାର । ଏହାର ସମ୍ଭାବନା, ସମସ୍ୟା ଓ ଆହ୍ୱାନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସମ୍ମିଳନୀ । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ଓ ୧୩ ତାରିଖରେ ଲୋକସେବା ଭବନର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କନଫରେନ୍ସ 'Artificial Intelligence in Litigation – Issues and Challenges' ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମେତ ଦେଶର ନ୍ୟାୟିକ ଜଗତର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଚାରପତି ଓ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯୋଗଦେବେ ।
ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ଓ ୧୩ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ । ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ବ୍ୟବହାର, ସମସ୍ୟା ଓ ଆହ୍ୱାନ ଉପରେ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା । ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଯୋଗ ଦେବେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି । ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ସମ୍ମିଳନୀର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବସିଛି । ବୈଠକରେ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ, ଅତିଥିଙ୍କ ରହଣି, ସୁରକ୍ଷା, ଯାତାୟାତ, ପ୍ରୋଟୋକଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି ।
ଆଇନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଡ. ପବିତ୍ର ମୋହନ ସାମିଲ ସମ୍ମିଳନୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଓ ବିଚାରପତି, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି, ଭାରତର ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ, ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଏବଂ ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ।
ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଆଇର ଭୂମିକା ଉପରେ ହେବ ମନ୍ଥନ-
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ । ମାମଲା ପରିଚାଳନା, ଆଇନଗତ ଗବେଷଣା, ଦସ୍ତାବିଜ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସରଳ ଓ ଦକ୍ଷ କରିବାରେ ଏଆଇର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି । ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଇନଗତ, ନୈତିକ, ଗୋପନୀୟତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସମ୍ପର୍କିତ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଚାରବିମର୍ଶ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ସୁରକ୍ଷାରୁ ଆତିଥେୟତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା-
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବଜନକ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଆୟୋଜନ । ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଆଇର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭୂମିକା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ ହେବ । ଏହାର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା, ଦକ୍ଷତା ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ମନୋଭାବ ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଥିବା ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ଓ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି । ଅତିଥିଙ୍କ ରହଣି, ଆତିଥେୟତା, ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଯାତାୟାତ, ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥଳର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫେରିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ୨୮.୮୪୦ ଏକର ଜମି; ୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିର ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 'ଅମୃତ ମଣୋହି' ଜମି ହଡ଼ପ ଉଦ୍ୟମକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ! ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଫେରିଲା ଜମି
ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରିଚାଳନା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଂଯୋଗ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥଳର ପରିଚାଳନା, ଅତିଥିଙ୍କ ରହଣି ଓ ଆତିଥେୟତା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯାତାୟାତ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମେଡିକାଲ୍ ସୁବିଧା, ଅଗ୍ନିଶମ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର, ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥଳର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅତିଥିଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଡେସ୍କ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ଓ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ବିଶାଳ ଦେବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ବଳବନ୍ତ ସିଂ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁରେଶ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଆଇନ ବିଭାଗ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।ଆୟୋଜନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବା ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଯେପରି ନ ରହେ, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର