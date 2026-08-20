ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଝଲକ, ଛୁଟୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ-ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଏହାର ଆକର୍ଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 20, 2026 at 2:03 PM IST
Debrigarh Wildlife Sanctuary ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଫାଟକ ଅଞ୍ଚଳଟି ଉନ୍ନତ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପାର୍ଶ୍ବରେ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ଜଳ ରାଶି । ଆଉ ପାଖରେ ରହିଛି ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଯାହା ଏବେ ନୂଆ ରୂପ ପାଇଛି ।
ଇକୋଟୁରିଜମ୍ ସେଲ୍ ଓ ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟର, ସୁଭେନିୟର୍ ସପ୍ ଏବଂ ‘ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଆରୋମା କାଫେ’ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଡ଼ିଛି । ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକକୁ ସଜାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ଏବେ ଲୋକେ ମିନି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଡେବ୍ରିଗଡ଼:
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ନୂତନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ । ଏହାକୁ ୟୁରୋପୀୟ ଶୈଳୀରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି । କାଠ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନର ବ୍ୟବହାର ସହ ଛାତରେ ଦେଶୀୟ ଶୈଳୀର ଘାସ ଛପର ନିର୍ମାଣ ପରିସରକୁ ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଠାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଛି । ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରହିଛି ଇକୋଟୁରିଜମ୍ ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟର୍ । ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବୁଲିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଫଳକ । ଘରକୁ କିଛି କିଣି ନେବା ପାଇଁ ସୁଭେନିୟର୍ ସପ୍ ମଧ୍ଯ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଟି-ସାର୍ଟ, ଟୋପି, ଜ୍ୟାକେଟ, ପାଣି ବୋତଲ ସହ ବହୁ ପ୍ରକାର ଫଟୋଚିତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।
ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ଡେବ୍ରିଗଡ଼:
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀ ଡ଼ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇକରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛି, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଫଟୋଜେନିକ ଅଞ୍ଚଳ ନୂଆ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି । ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବହୁତ ସେଲ୍ଫି ଓ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଓ କାଫେ ଆଦିର ସୁବିଧା ନଥିଲା । ଏବେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏହି ଜାଗା ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି । ଶୀତ ଦିନେ ଏହି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ଏହି ସ୍ଥାନ ଆମକୁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଝଲକର ଅନୁଭୂତି ଦେଉଛି ।"
ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେବକୀ ପିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ଏଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ହୋଇନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନର ରୂପରେଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଏହା ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଅନୁଭୂତି ଦେଉଛି ।"
ବଢ଼ୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ସାଜିଛି ‘ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ଆରୋମା କାଫେ' । ଦେଶୀ ଖଟ ଉପରେ ବସି ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଇବାର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । କାଫେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଚାରିପାର୍ଶ୍ବର ପ୍ରାକୃତିକ ସବୁଜିମାରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଦେଉଛି । ବିଶେଷକରି ଏଠାକାର ଚାଲିବା ରାସ୍ତା, ବସିବା ପାଇଁ ବେଞ୍ଚ, ସୁନ୍ଦର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେଫି ଓ ଆଲୋକସଜ୍ଜା ଫାଟକ ପରିସରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିଛି । ଫଳରେ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ଦିନରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନ ଯୁବପିଢିକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ଯୁବପିଢି ଏଠାକୁ ଆସି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି । ବୁର୍ଲାର 17 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ରୀତିକା ସିଂ ଏଠାକୁ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଆସି ବହୁତ ଖୁସିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଏହି ସ୍ଥାନର ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ସ୍ଥାନର ରୂପରେଖ ବଦଳି ଯାଇଛି ଓ ନୂଆ ଲାଗୁଛି । ଏହି ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେଉଛି । ଏହା ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଝଲକ ଦେଖାଉଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କୋଠା ସବୁରେ ୟୁରୋପୀୟ ଝଲକ ଦେଖାଯାଉଛି ।"
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି:
ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଆମେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଫଗ୍ରେଡ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଯାହାର ଅଧିକାଂଶ କାମ ସରି ଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୁଜ ବୋଟ, ସଫାରୀ ଗାଡିର କାମ ଜାରି ରହିଛି । ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରାର ସୁଭେନିୟର୍ ସପ୍, ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟର, ଇକୋ-ଟୁରିଜମ ସେଲକୁ ଅଫଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି । ଏକ ପ୍ରକୃତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ (Nature Education Hall), ଟି- ସପ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୂର୍ବରୁ 2400 ବର୍ଗଫୁଟକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ 9352 ବର୍ଗଫୁଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରାଜ୍ୟରେ ଚାରି ବର୍ଷରେ ଦୁଇଗୁଣା ବଢିଛି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା; ବିରଳ କଳାବାଘର ଏକମାତ୍ର ଠିକଣା ସାଜିଛି ଶିମିଳିପାଳ
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା: ମୌସୁମୀ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର