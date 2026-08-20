ETV Bharat / state

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଝଲକ, ଛୁଟୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ-ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଏହାର ଆକର୍ଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Debrigarh Wildlife Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 2:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Debrigarh Wildlife Sanctuary ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଫାଟକ ଅଞ୍ଚଳଟି ଉନ୍ନତ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପାର୍ଶ୍ବରେ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ଜଳ ରାଶି । ଆଉ ପାଖରେ ରହିଛି ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଯାହା ଏବେ ନୂଆ ରୂପ ପାଇଛି ।

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ETV Bharat)

ଇକୋଟୁରିଜମ୍ ସେଲ୍ ଓ ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟର, ସୁଭେନିୟର୍‌ ସପ୍ ଏବଂ ‘ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଆରୋମା କାଫେ’ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଡ଼ିଛି । ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକକୁ ସଜାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ଏବେ ଲୋକେ ମିନି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ।

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଡେବ୍ରିଗଡ଼:

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ନୂତନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ । ଏହାକୁ ୟୁରୋପୀୟ ଶୈଳୀରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି । କାଠ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନର ବ୍ୟବହାର ସହ ଛାତରେ ଦେଶୀୟ ଶୈଳୀର ଘାସ ଛପର ନିର୍ମାଣ ପରିସରକୁ ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଠାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଛି । ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରହିଛି ଇକୋଟୁରିଜମ୍ ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟର୍ । ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବୁଲିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଫଳକ । ଘରକୁ କିଛି କିଣି ନେବା ପାଇଁ ସୁଭେନିୟର୍ ସପ୍ ମଧ୍ଯ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଟି-ସାର୍ଟ, ଟୋପି, ଜ୍ୟାକେଟ, ପାଣି ବୋତଲ ସହ ବହୁ ପ୍ରକାର ଫଟୋଚିତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।

Debrigarh Wildlife Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ETV Bharat)

ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ଡେବ୍ରିଗଡ଼:

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀ ଡ଼ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇକରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛି, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଫଟୋଜେନିକ ଅଞ୍ଚଳ ନୂଆ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି । ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବହୁତ ସେଲ୍ଫି ଓ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଓ କାଫେ ଆଦିର ସୁବିଧା ନଥିଲା । ଏବେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏହି ଜାଗା ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି । ଶୀତ ଦିନେ ଏହି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ଏହି ସ୍ଥାନ ଆମକୁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଝଲକର ଅନୁଭୂତି ଦେଉଛି ।"

Debrigarh Wildlife Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ETV Bharat)

ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେବକୀ ପିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ଏଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ହୋଇନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନର ରୂପରେଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଏହା ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଅନୁଭୂତି ଦେଉଛି ।"

Debrigarh Wildlife Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ETV Bharat)

ବଢ଼ୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:

ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ସାଜିଛି ‘ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ଆରୋମା କାଫେ' । ଦେଶୀ ଖଟ ଉପରେ ବସି ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଇବାର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । କାଫେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଚାରିପାର୍ଶ୍ବର ପ୍ରାକୃତିକ ସବୁଜିମାରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଦେଉଛି । ବିଶେଷକରି ଏଠାକାର ଚାଲିବା ରାସ୍ତା, ବସିବା ପାଇଁ ବେଞ୍ଚ, ସୁନ୍ଦର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେଫି ଓ ଆଲୋକସଜ୍ଜା ଫାଟକ ପରିସରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିଛି । ଫଳରେ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ଦିନରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

Debrigarh Wildlife Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ETV Bharat)
ଯୁବପିଢିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି:

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନ ଯୁବପିଢିକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ଯୁବପିଢି ଏଠାକୁ ଆସି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି । ବୁର୍ଲାର 17 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ରୀତିକା ସିଂ ଏଠାକୁ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଆସି ବହୁତ ଖୁସିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଏହି ସ୍ଥାନର ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ସ୍ଥାନର ରୂପରେଖ ବଦଳି ଯାଇଛି ଓ ନୂଆ ଲାଗୁଛି । ଏହି ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେଉଛି । ଏହା ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଝଲକ ଦେଖାଉଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କୋଠା ସବୁରେ ୟୁରୋପୀୟ ଝଲକ ଦେଖାଯାଉଛି ।"

Debrigarh Wildlife Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ETV Bharat)

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି:

ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଆମେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଫଗ୍ରେଡ୍‌ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଯାହାର ଅଧିକାଂଶ କାମ ସରି ଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୁଜ ବୋଟ, ସଫାରୀ ଗାଡିର କାମ ଜାରି ରହିଛି । ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରାର ସୁଭେନିୟର୍ ସପ୍, ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟର, ଇକୋ-ଟୁରିଜମ ସେଲକୁ ଅଫଗ୍ରେଡ୍‌ କରାଯାଇଛି । ଏକ ପ୍ରକୃତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ (Nature Education Hall), ଟି- ସପ୍‌ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୂର୍ବରୁ 2400 ବର୍ଗଫୁଟକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ 9352 ବର୍ଗଫୁଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।"

Debrigarh Wildlife Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରାଜ୍ୟରେ ଚାରି ବର୍ଷରେ ଦୁଇଗୁଣା ବଢିଛି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା; ବିରଳ କଳାବାଘର ଏକମାତ୍ର ଠିକଣା ସାଜିଛି ଶିମିଳିପାଳ

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା: ମୌସୁମୀ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

EUROPEAN ARCHITECTURE AT DEBRIGARH
DEBRIGARH UPGRADED INFRASTRUCTURE
ଡେବ୍ରିଗଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ
ECO TOURISM CELL DEBRIGARH
DEBRIGARH SANCTUARY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.