କାନଭାସ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ, ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରୁ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ.. ରଥଯାତ୍ରାର ଅନନ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ତୂଳୀରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ସ୍ନାନଯାତ୍ରାଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା, ରସଗୋଲା ପରମ୍ପରା, ରଥଦଉଡିର ଏକତା ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଦଶାବତାରକୁ ଚିତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏକ୍ସ-ଜେନ୍ କଲେଜର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : July 24, 2026 at 9:07 PM IST
Lord Jagannath Culture On Canvas ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ-ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପୁରୀକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି । ଏହି ପବିତ୍ର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ନିଜକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ସେହି ଭକ୍ତିଭାବକୁ ନିଜ କଳାରେ ରୂପ ଦେବାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଏକ୍ସ-ଜେନ୍ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାନଭାସରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳାକୁ ସେମାନେ ନିଜ ତୂଳୀରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସ୍ଥାନୀତ କରିଛନ୍ତି ।
ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା, ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଭକ୍ତିଭାବର ଅନେକ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । କେତେକ କାନଭାସରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ବେଳେ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ରସଗୋଲା ଓ ପାଟବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଫେରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ଅନବସର, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା, ରଥଦଉଡିର ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା, ମାଉସୀ ମା'ଙ୍କ ଘରେ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହାତରନ୍ଧା ଭୋଜନ ପରିବେଷଣ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ସମେତ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ।
କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର:
ଏକ୍ସ-ଜେନ୍ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସାରା ବର୍ଷ ଆର୍ଟ ଓ ଆନିମେସନ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରା ପରି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ କାନଭାସରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପୁରୀକୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମତ:
ଏକ୍ସ-ଜେନ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ବାହାରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଭକ୍ତିଭାବକୁ କାନଭାସରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାଟଶାଢ଼ୀ ଓ ରସଗୋଲା ଦେଇ ମାନଭଞ୍ଜନ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ।"
ଭକ୍ତିଭାବକୁ ତୂଳୀରେ ସାକାର କଲେ ଏକ୍ସ-ଜେନ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ୍ସ-ଜେନ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେପରି ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଟ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ସୀମା ଡେଇଁ ନିଜ ମନରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତି ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ କାନଭାସରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭାବନାକୁ ରଙ୍ଗ ଓ ତୂଳୀରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ କାନଭାସରେ ରୂପ ଦେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁ କିପରି ପାଟଶାଢ଼ୀ ଓ ରସଗୋଲା ନେଇ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି ।
"ଭକ୍ତିକୁ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ" :
ଏହି ନିଆରା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ସାଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳୀ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ । କେହି ତାହାକୁ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆଉ କେହି ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ । ହେଲେ ଛାତ୍ରଚାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଭାବନାକୁ କାନଭାସ ଓ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । କାନଭାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ।"
"ରଥଦଉଡି ହେଉଛି ଏକତାର ପ୍ରତୀକ":
ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଓ ଲୀଳାକୁ ଚିତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କାନଭାସରେ ରଥଦଉଡିକୁ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ । ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ରୋହିତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଜ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେହି ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ।"
ଦଶାବତାରରୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:
ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ସୋମନାଥ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ କାନଭାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଶାବତାର ସହ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ମହିମାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପୁରୀ ଯାଇ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ।
"ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଭିମାନକୁ କ୍ୟାନଭାସରେ ଆଣିଛି":
ବିବିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ପରମ୍ପରାକୁ କାନଭାସରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମାଉସୀମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ମାର' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଇନଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଭିମାନରେ ଥିବା ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରିବା ବେଳେ ରାଗରେ ତାଙ୍କ ରଥ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପରମ୍ପରାକୁ କାନଭାସରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବହି ଯାଉଥିଲା ମାଳିନୀ ନଦୀ, 3 ନୁହେଁ 6 ରଥରେ ବସି ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ
ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ କମାଲ: ସ୍କ୍ରାପ୍ ଲୁହା ସମାଗ୍ରୀରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ୬ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର