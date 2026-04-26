ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢୁଛି ଝିଅଙ୍କ ଆଗ୍ରହ; ଭାଙ୍ଗୁଛି ପୁରୁଣା ଧାରଣା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା

ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶରେ ମହିଳା ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବେ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 26, 2026 at 5:32 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ । ଝିଅମାନେ ବି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ସଫଳତା ଲାଭ କଲେଣି । ରାଜ୍ୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ପଲିଟେକ୍ନିକ ଏବଂ ITI ଗୁଡ଼ିକରେ ନାମଲେଖା ତାଲିକାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । କାରଣ ଏ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିିଛି । ଦିନ ଥିଲା, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ 'ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ' ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେଠାରେ ଆଜି ଝିଅମାନେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଡେଣା ମେଲାଉଛନ୍ତି ।

ବୈଷୟିକ କ୍ଷତ୍ରରେ ଝିଅଙ୍କ ବଢ଼ିବାର କାରଣ:-
ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହିତ ସୁଦକ୍ଷା ଯୋଜନା, କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଭଳି ଯୋଜନା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି । ଏପରିକି ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଯେପରିକି IT କମ୍ପାନୀ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତନ ଆସିଛି । ବାପା ମାଆ ଏବେ ଝିଅକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଇଟିଆଇ ସହିତ ଯେ କୌଣସି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ।

ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି:-

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଟିଆଇର ଛାତ୍ରୀ ଜାହାନାରା ବେଗମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଆଇଟିଆଇ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତ ତିନି ପରେ ମୋତେ ଚାକିରୀ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଆଇଟିଆଇରେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ । ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି । ଭଲ ଚାକିରୀ କରିଲେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡା ହୋଇପାରିବି । ଆଇଟିଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍କ ଗୁରୁତ୍ବୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ । ଏଠି 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଅନେକ ପିଲା ଆଇଟିଆଇ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଜଣେ ଭଲ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି:-

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସାହିନ ପରବୀନ କହିଛନ୍ତି , 'ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ମେକଅପ , ହେୟାର କଟ ହେଉ ବା ସ୍କିନ ଉପରେ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ନିଜେ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବୁ । ଯଦି ଚାକିରୀ ନମିଳେ ତେବେ କି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବି। ଏପରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେଇ ପାରିବି । ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,' ଯଦି ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ତେବେ ହୁଏତ ଚାକିରୀ ମିଳିବ । କିନ୍ତୁ କେବେ ମିଳିବ ଠିକ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆଇଟିଆଇ ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସଂଗେ ସଂଗେ ମିଳିବ । ଯଦି ନ ମିଳିଲା ତେବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବି ।'

ପ୍ରଥମେ ଇଛା ନ ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି:-

ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ , 'ମୋତେ ଆଇଟିଆଇ କରିବାର ଇଛା ନଥିଲା । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢିବାର ଇଛା ଥିଲା । ଘର ଲୋକଙ୍କ ଇଛା ମୁତାବକ ଆଇଟିଆଇ କରିଲି । କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି । ଆମେ ଝିଅ, କରିପାରିବା ନାହିଁ...ସେମିତି ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ । ପୁଅଙ୍କ ଭଳି ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବେ । ଯେମିତିକି ଫ୍ୟାନ ସଜାଡ଼ିବା, ଲାଇଟ, ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷକୁ ସଜାଡ଼ିବା..ସବୁ କାମ ଝିଅମାନେ କରିପାରିବେ । ଏହାକୁ ନେଇ କେବେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହୋଇନାହିଁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ ।

ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି , ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି:-

ଏନେଇ ଆଇଟିଆଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶାନ୍ତନୁ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଇଟିଆଇ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନମୂଳକ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଝିଅମାନେ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି । କହିବାକୁ ଗଲେ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି । ସୁଦକ୍ଷା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନାମଲେଖା ଓ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ଆମର ଏବେ ଆଇଟିଆଇ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଟିଆଇରେ 16 ଟି ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି । ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ସିପିସି ସେଲ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମାସିକ ଦରମାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପିଲା ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି । ସବୁବେଳେ ଚାକିରୀ କରିବା ଭାବନାରେ ରହିବା ଠିକ ନୁହେଁ । ନିଜେ କାମ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି , ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରୀ କ୍ଷତ୍ରରେ ଭଲ ଦରମାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ:- ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା ଅଭାବ, ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିଙ୍କେଜ୍ ବଢ଼ାଇଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ । ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କରଏହି ପ୍ରବେଶ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ଏହି ମହିଳା ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବେ ।
ଡାଟା କ’ଣ କହୁଛି:-ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ITI ରେ 2023-24 ରେ ଝିଅଙ୍କ ନାମଲେଖା 38% ଛୁଇଁଛି । ଯାହା 5 ବର୍ଷ ତଳେ ମାତ୍ର 19% ରହିଥିଲା । କଟକ ସରକାରୀ ITIରେ COPA, ଡ୍ରେସ୍ ମେକିଂ ଟ୍ରେଡ୍‌ରେ 70%ରୁ ଅଧିକ ସିଟରେ ଝିଅମାନେ ନାମଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏପଟେ ସର୍କିଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋବାଇଲ୍ ରିପେୟାରିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନେ ଆଗରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପାରମ୍ପରିକ ଟ୍ରେଡ୍ ସହ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବାରେକ୍ଷା ପୁଅମାନଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍‌ରେ ବି ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ।ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଆଇଟିଆଇ ଶିକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 466 ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି । ଏଥିରେ 78,124 ଟି ସିଟ ରହିଛି । ITI କେବଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଚାବିକାଠି ପାଲଟିଛି । ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉ କି ଦକ୍ଷ କାରିଗର, ଝିଅମାନେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଶଳରେ ଲିଙ୍ଗଭେଦ ନାହିଁ ।ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାରବାଟୀକୁ NGT ଛାଟ, ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ଷ୍ଟାଡିଅମ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହ୍ରାସ ପାଇବ କର୍ଡନ ପାସ୍‌, ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା

