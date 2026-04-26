ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢୁଛି ଝିଅଙ୍କ ଆଗ୍ରହ; ଭାଙ୍ଗୁଛି ପୁରୁଣା ଧାରଣା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା
ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶରେ ମହିଳା ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବେ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 26, 2026 at 5:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ । ଝିଅମାନେ ବି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ସଫଳତା ଲାଭ କଲେଣି । ରାଜ୍ୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ପଲିଟେକ୍ନିକ ଏବଂ ITI ଗୁଡ଼ିକରେ ନାମଲେଖା ତାଲିକାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । କାରଣ ଏ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିିଛି । ଦିନ ଥିଲା, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ 'ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ' ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେଠାରେ ଆଜି ଝିଅମାନେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଡେଣା ମେଲାଉଛନ୍ତି ।
ବୈଷୟିକ କ୍ଷତ୍ରରେ ଝିଅଙ୍କ ବଢ଼ିବାର କାରଣ:-
ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହିତ ସୁଦକ୍ଷା ଯୋଜନା, କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଭଳି ଯୋଜନା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି । ଏପରିକି ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଯେପରିକି IT କମ୍ପାନୀ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତନ ଆସିଛି । ବାପା ମାଆ ଏବେ ଝିଅକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଇଟିଆଇ ସହିତ ଯେ କୌଣସି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି:-
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଟିଆଇର ଛାତ୍ରୀ ଜାହାନାରା ବେଗମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଆଇଟିଆଇ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତ ତିନି ପରେ ମୋତେ ଚାକିରୀ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଆଇଟିଆଇରେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ । ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି । ଭଲ ଚାକିରୀ କରିଲେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡା ହୋଇପାରିବି । ଆଇଟିଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍କ ଗୁରୁତ୍ବୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ । ଏଠି 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଅନେକ ପିଲା ଆଇଟିଆଇ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସାହିନ ପରବୀନ କହିଛନ୍ତି , 'ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ମେକଅପ , ହେୟାର କଟ ହେଉ ବା ସ୍କିନ ଉପରେ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ନିଜେ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବୁ । ଯଦି ଚାକିରୀ ନମିଳେ ତେବେ କି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବି। ଏପରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେଇ ପାରିବି । ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,' ଯଦି ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ତେବେ ହୁଏତ ଚାକିରୀ ମିଳିବ । କିନ୍ତୁ କେବେ ମିଳିବ ଠିକ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆଇଟିଆଇ ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସଂଗେ ସଂଗେ ମିଳିବ । ଯଦି ନ ମିଳିଲା ତେବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବି ।'
ପ୍ରଥମେ ଇଛା ନ ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି:-
ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ , 'ମୋତେ ଆଇଟିଆଇ କରିବାର ଇଛା ନଥିଲା । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢିବାର ଇଛା ଥିଲା । ଘର ଲୋକଙ୍କ ଇଛା ମୁତାବକ ଆଇଟିଆଇ କରିଲି । କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି । ଆମେ ଝିଅ, କରିପାରିବା ନାହିଁ...ସେମିତି ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ । ପୁଅଙ୍କ ଭଳି ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବେ । ଯେମିତିକି ଫ୍ୟାନ ସଜାଡ଼ିବା, ଲାଇଟ, ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷକୁ ସଜାଡ଼ିବା..ସବୁ କାମ ଝିଅମାନେ କରିପାରିବେ । ଏହାକୁ ନେଇ କେବେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହୋଇନାହିଁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ ।
ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି , ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି:-
ଏନେଇ ଆଇଟିଆଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶାନ୍ତନୁ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଇଟିଆଇ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନମୂଳକ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଝିଅମାନେ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି । କହିବାକୁ ଗଲେ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି । ସୁଦକ୍ଷା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନାମଲେଖା ଓ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ଆମର ଏବେ ଆଇଟିଆଇ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଟିଆଇରେ 16 ଟି ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି । ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ସିପିସି ସେଲ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମାସିକ ଦରମାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପିଲା ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି । ସବୁବେଳେ ଚାକିରୀ କରିବା ଭାବନାରେ ରହିବା ଠିକ ନୁହେଁ । ନିଜେ କାମ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି , ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରୀ କ୍ଷତ୍ରରେ ଭଲ ଦରମାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
