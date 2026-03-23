ଅଖାରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶବ ମିଳିବା ଘଟଣା: ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଗିରଫ୍, ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ହତ୍ୟା
ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲା, ଦୁଇଟି ପିଲାର ବାପା ତଥା ଅଭିଯୁକ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାକୁଡ଼ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ।
Published : March 23, 2026 at 2:48 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପାପ ଛାତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଣସାହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ଅଖା ଭିତରୁ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିବା ସହ ଏପରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା କରିଛି, କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାକୁଡ଼କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ତ୍ରିଲୋଚନ କରଞ୍ଜିଆ ବିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି । ସେ ବିବାହିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି । ପୋଲିସ ଆଗରେ ସେ ଦୋଷ ସ୍ବୀକାର କରିଛି । ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କରଞ୍ଜିଆ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ତ୍ରିଲୋଚନ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା । ଏ ସଂପର୍କରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିବା ପରେ ତାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାଟି ପ୍ରଘଟ ହେବାରୁ ତ୍ରିଲୋଚନକୁ ବଦନାମ୍ ମୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିଲା । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାରୁ ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ତ୍ରିଲୋଚନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଅଚେତ କରି ଦେଇଥିଲା । ପରେ ଅଣ୍ଟାରୁ ବେଲ୍ଟ କାଢ଼ି ସେଥିରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବେକକୁ ଚାପି ଦେଇ ମାରି ଦେଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବସ୍ତାରେ ଶବକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ବାଉଁଶ ବୁଦା ମୂଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ।
ଏସମସ୍ତ ଘଟଣାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କରଞ୍ଜିଆ ଏସଡିପିଓ ନବ କିଶୋର ନାଏକ । ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କରଞ୍ଜିଆ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଗତ ଶନିବାର ସକାଳେ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୫ ବଣସାହି ଠାରେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଅଖାରେ ପୁରାଇ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ହେଲେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬.୩୦ରୁ ୭ଟା ମଧ୍ୟରେ ଝିଅଟି ନିଜ ଘର ବାହାରକୁ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଝିଅକୁ ନ ପାଇବାରୁ ଘର ଲୋକ ସେହିଦିନ ରାତିରେ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଯାଇ ଝିଅ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଏକ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ଶନିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ ବଣସାହି ଗ୍ରାମ ନିକଟକୁ କରଞ୍ଜକାଠି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଚନ୍ଦୁ ତିରିଆ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେସେହି ବସ୍ତା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ଏନେଇ ସେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ଓ ଦାଦାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ପରିବାର ଲୋକ ଶବକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଅଖା ପଡ଼ିଥିଲା ମୃତ ନାବାଳିକା ଙ୍କ ବେକରେ ଦାଗ ରହିଥିଲା , ଯାହାକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା କରା ଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାରେ ପୋଲିସ କେସ୍ ନଂ ୧୧୧/୨୬ ରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା । ଶେଷରେ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର