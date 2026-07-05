ETV Bharat / state

ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଲା ଝିଅ: ରାଗରେ ପୁଅ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ମୃତ

ଝିଅ ଘର ପକ୍ଷରୁ ପାଟଣାଗ଼ଡ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଫେରାର ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍

girl of bolangir refuses marriage boys family attacks one dead
ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଲା ଝିଅ: ରାଗରେ ପୁଅ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ମୃତ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 5, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ବିବାହ ପାଇଁ ଝିଅ ମନା କରିବାରୁ ପୁଅ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ । ଆକ୍ରମଣରେ ଝିଅ ମଉସାଙ୍କର ମୃତ୍ୟ ଘଟିଥିବାବେଳେ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ ଅଞ୍ଚଳ ମଲ୍ଲିକ ମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ । ଏ ନେଇ ଝିଅ ଘର ପକ୍ଷରୁ ପାଟଣାଗ଼ଡ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଫେରାର ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାଯାଇଛି ।

ପାଟଣାଗଡ ପୋଲିସ୍ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମଲ୍ଲିକ ମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଜାମ୍ ବାହାଲ ଗ୍ରାମର ମନବୋଧ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାମାମୁଡ଼ ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସହିତ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବିବାହ ହୋଇ ପାରି ନ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଝିଅ ନିଜେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ବାହା ହେବାକୁ ଏବେ ମନା କରିଥିଲା। ଯାହା ପାଇଁ ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଓ ନିଜେ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଝିଅ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ମନବୋଧ ସାହୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଥିବା ମଲ୍ଲିକ ମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ତାଙ୍କ ସଢ଼ୁ ବିନୋଦ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ।

ତେବେ ଆଲୋଚନାରେ ସମାଧାନ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ବିବାହ ପ୍ରାୟତଃ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରି ପାରି ପୁଅ ଓ ତା ପରିବାର ଲୋକେ ଠେଙ୍ଗାରେ ଝିଅ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଆକ୍ରମଣରେ ବାହାଘରରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିଥିବା ଝିଅର ମଉସା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିବା ବାଟରେ ବିନୋଦ ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ଥିଲା। ପାଟଣାଗଡ ପୋଲିସ୍ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସେହିପରି ଘଟଣା ପରେ ଫେରାର ଥିବା ପୁଅ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ଧରିବାକୁ ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ବିବାହ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।

ଝିଅର ମାଉସୀ ତଥା ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେମଲତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଦେବାରୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆହତ ହୋଇଛୁ ।"

ସେହିପରି ଝିଅର ମା ପଦ୍ମା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ରାମମୁଡ଼ ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଆମ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବାକୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ । ହେଲେ ଆମ ଝିଅ ବୟସ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲୁ। ଏପଟେ ଗତ କାଲି ପୁଅଘର ଲୋକ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସି ଭଉଣୀ ଜ୍ୱାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଜ୍ବାଇଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ଘରର ଲୋକ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ. ବଲାଙ୍ଗୀର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ବିହାରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ 10 ଗିରଫ; ରାଜଧାନୀରେ କଥା କଥାକେ ବୁଲୁଛି ଭୁଜାଲି, ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଏକାଧିକ ଘଟଣା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି କହିଲେ, ଓମ୍ ଙ୍କର କାହିଁକି କରାଗଲା ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା

TAGGED:

BOYS FAMILY ATTACKS
BOLANGIR CRIME
ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଲା ଝିଅ
ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ
GIR REFUSES MARRIAGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.