ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିୟାର ସିଂହଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର
ଲେଖକ ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିୟାର ସିଂହଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 2025 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
Published : March 16, 2026 at 8:32 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 8:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲେଖକ ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିୟାର ସିଂହଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କବିତା 'ପାଦପୁରାଣ' ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଲେଖକ ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିୟାର ସିଂ । ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ 24ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ବାର୍ଷିକ 'ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର' ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
8ଟି କବିତା ପୁସ୍ତକ, 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ, 6ଟି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ, 2ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ, 1ଟି ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା, 1ଟି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏବଂ 1ଟି ସ୍ମରଣିକା 2025 ମସିହା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ 24ଟି ଭାଷାରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଏହି ପୁରସ୍କାର ଏକ କାସକେଟ (casket) ଆକାରରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଖୋଦିତ ତମ୍ବା ଫଳକ, ଏକ ଶାଲ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବାବଦକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି । 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ସମାରୋହରେ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ସରାଫ, ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତୀ ରଥ ଓ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 2025 ପାଇଁ ଜୁରି ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ ।
ଗିରିଜା କୁମାର ବଳୀୟାରସିଂହ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକ । କବିତା ସଙ୍କଳନ “ଭାରତ ବର୍ଷ” ପାଇଁ ସେ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ କାବ୍ୟ କବିତା ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ:
- କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର: ୨୦୨୫ (ପାଦପୂରଣ)
- ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର: ୨୦୦୬ (ଭାରତ ବର୍ଷ)
- ଝଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର (କବିତା): ୨୦୦୮ (ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି ପ୍ରଦତ୍ତ)
- ରତ୍ନମଣି ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ, ୨୦୨୧ (ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ପ୍ରଦତ୍ତ କବିତା ସମ୍ମାନ)
- ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କବିତା ସମ୍ମାନ, ୨୦୦୫ ( ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରଦତ୍ତ କବିତା ସମ୍ମାନ)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର: ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ, 40 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର