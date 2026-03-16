ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିୟାର ସିଂହଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର

ଲେଖକ ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିୟାର ସିଂହଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 2025 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Girijakumar Baliyar Singh Wins Sahitya Akademi Awards 2025 For Padapurana Poetry
ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 16, 2026 at 8:32 PM IST

Updated : March 16, 2026 at 8:44 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲେଖକ ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିୟାର ସିଂହଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କବିତା 'ପାଦପୁରାଣ' ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଲେଖକ ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିୟାର ସିଂ । ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ 24ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ବାର୍ଷିକ 'ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର' ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

8ଟି କବିତା ପୁସ୍ତକ, 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ, 6ଟି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ, 2ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ, 1ଟି ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା, 1ଟି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏବଂ 1ଟି ସ୍ମରଣିକା 2025 ମସିହା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ 24ଟି ଭାଷାରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ଏହି ପୁରସ୍କାର ଏକ କାସକେଟ (casket) ଆକାରରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଖୋଦିତ ତମ୍ବା ଫଳକ, ଏକ ଶାଲ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବାବଦକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି । 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ସମାରୋହରେ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ସରାଫ, ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତୀ ରଥ ଓ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 2025 ପାଇଁ ଜୁରି ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ ।

ଗିରିଜା କୁମାର ବଳୀୟାରସିଂହ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକ । କବିତା ସଙ୍କଳନ “ଭାରତ ବର୍ଷ” ପାଇଁ ସେ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ କାବ୍ୟ କବିତା ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ:

  • କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର: ୨୦୨୫ (ପାଦପୂରଣ)
  • ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର: ୨୦୦୬ (ଭାରତ ବର୍ଷ)
  • ଝଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର (କବିତା): ୨୦୦୮ (ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି ପ୍ରଦତ୍ତ)
  • ରତ୍ନମଣି ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ, ୨୦୨୧ (ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ପ୍ରଦତ୍ତ କବିତା ସମ୍ମାନ)
  • ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କବିତା ସମ୍ମାନ, ୨୦୦୫ ( ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରଦତ୍ତ କବିତା ସମ୍ମାନ)

