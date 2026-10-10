ଗିଫ୍ଟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍: ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଏଲାରି ଗିଫ୍ଟ (ETV Bharat Odisha)
VOTER GIFT STUDENT ELECTION, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୮ ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ । ନାମାଙ୍କନ ସରିବା ପରେ ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଜମିଛି ପ୍ରଚାର । କିଏ ଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ତ କିଏ କଲେଜର ବିକାଶ ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି । ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି- ଚକୋଲେଟ୍, ଫୁଲ କି ଗିଫ୍ଟ ନୁହେଁ, କାମ ହିଁ ହେବ ଭୋଟରଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ଆଧାର ।
ଗିଫ୍ଟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍: ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଏଲାରି ଗିଫ୍ଟ (ETV Bharat Odisha)
ଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ, ଡୋର୍-ଟୁ-ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍:
କମଳା ନେହରୁ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ । କଲେଜ ଆସିବା ବାଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରୀମାନେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡୋର୍-ଟୁ-ଡୋର୍ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ପରିଷ୍କାର ବାଥରୁମ୍, ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାଦ୍ୟ, କମନ୍ ରୁମ୍ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ରଖିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବିୟୁଟି ବକ୍ସ ଓ ଡିଜାଇନର୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଳି ପସନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁସ୍ମିତା ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ‘ନିଜ ଭାଇ-ଭଉଣୀ’ ଭଳି ବୁଝିବେ:
ଏପଟେ ଉପ-ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନନ୍ଦିନୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଡୋର୍-ଟୁ-ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଭଳି ନଜରରେ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା ଆଦିକୁ ବୁଝିବା । ସେହି ଅନୁସାରେ ସମାଧାନର ବାଟ ବହାର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର ଅର୍ଥାତ ଛୁଟି ଦିନ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି କ୍ୟାମ୍ପେନ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ।
ଅଟୋନମସ୍ ମାନ୍ୟତା… ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେବ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା: ବିକାଶକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ବିସିଜେଡିର ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାନୁପ୍ରିୟା ହଜାରି । (ETV Bharat Odisha)
ଏପଟେ ବିକାଶକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ବିସିଜେଡିର ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାନୁପ୍ରିୟା ହଜାରି । କଲେଜକୁ ସରକାରୀ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ କଲେଜରେ ପ୍ଲେ-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଯଦି କଲେଜଗୁଡ଼ିକକୁ ଅଟୋନୋମସ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳେ ତେବେ କଲେଜ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ । ଅନ୍ୟପଟେ ପଡ଼ିଆ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ଲେ-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ରଖିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି । ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ରୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
‘ଚକୋଲେଟ୍ ନୁହେଁ, କାମରେ ଭୋଟ୍’: କିଏ କହୁଛନ୍ତି- ଚକୋଲେଟ୍, ଫୁଲ କି ଗିଫ୍ଟ ନୁହେଁ, କାମ ହିଁ ହେବ ଭୋଟରଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ଆଧାର । (ETV Bharat Odisha)
ବିଜେବି କଲେଜର ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆରିୟାନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୁଦ୍ଦା ସେମିତି କିଛି ଅଲଗା ରହିଛି । ନିର୍ବାଚନ ଆସିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଆସୁଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରୁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ବୁଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବସି ସେମାନଙ୍କ ମନର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି । ଚକୋଲେଟ୍, ଫୁଲ କିମ୍ବା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ଅପେକ୍ଷା, ବର୍ଷ ତମାମ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରହି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ନୂଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଲେଜକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ କଲେଜ ପରିବେଶ ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା ଭଳି କାମ ଜାରି ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବନାମ ପ୍ରଚାର… କାହାକୁ ବାଛିବେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭୋଟର?: ନାମାଙ୍କନ ସରିବା ପରେ ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଜମିଛି ପ୍ରଚାର । (ETV Bharat Odisha)
ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଥିବା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି । କେଉଁଠି ୱିମେନ୍ ସେଫ୍ଟି, କେଉଁଠି ଅଟୋନମସ୍ ମାନ୍ୟତା ଓ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଚକୋଲେଟ୍-ଗିଫ୍ଟ ବନାମ ବର୍ଷ ତମାମ ସେବାର ନାରା । ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟରୁ ଭୋଟର କାହାକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
କିଏ ଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ତ କିଏ କଲେଜର ବିକାଶ ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- STUDENTS' UNION ELECTION: ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ୧୨ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ୩୨୮ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ