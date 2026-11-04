ଭୂସ୍ଖଳନ ମୃତାହତ ରୋକିବାକୁ ଯୋଜନା; ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ, ଘର ଯୋଗାଇବେ ସରକାର
ଭଞ୍ଜନଗର ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥାନରେ 25ରୁ 30 ଫୁଟ ମାଟି ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 4, 2026 at 6:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଭଳି ଭୂସ୍ଖଳନ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତାଲିକାରେ ନୂଆ ଭାବେ ଯୋଡି ହୋଇଛି । ଗିଡ଼ିପାବାଲି ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାହାଡ଼ରେ ଶହ ଶହ ଭୂସ୍ଖଳନ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି । ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ । ତଳେ ଥିବା ଗାଁରେ ନୂଆ ବସ୍ତି ଏବଂ ଘର କରି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର । ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏବଂ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ତାର ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ସେହିପରି ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା ମରିନାହିଁ, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିଠାରୁ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା 50 କେଜି ଚାଉଳ ଆଜିଠୁ ପିଡିଏସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ । 2500 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଡାଟାବେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଫସଲ ହାନିର ତଥ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଘରଭଙ୍ଗା ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ପରେ ଅର୍ଥ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯିବ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ଗତକାଲି ଗଜପତି ଓ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତିର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ, ରିଲିଫ ଯୋଗାଣ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ତଦାରଖ କରିବେ ।"
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଭଞ୍ଜନଗର ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥାନରେ 25ରୁ 30 ଫୁଟ ମାଟି ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି । ଆଉ ତା' ତଳେ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଜୀବ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଚାପି ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ମଧ୍ୟ ପଡିଛି । ପଥର ପାଇଁ ତଳକୁ ଯିବା ସହଜ ହେଉନାହିଁ । ପଥର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା । ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା । 5 ଦିନ ଧରିକି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଲାଗିଲେ । ରେଳ ବିଭାଗର ଚେନ ପୁଲିଂ ଟେକନିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଲା । ଲାଇଫ ଡିଟେକ୍ସନ ୟୁନିଟ ଯାଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଲା ନାହିଁ । ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଳିବା ଏବଂ ପଥର ଘୁଞ୍ଚଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ପରିବାର ଲୋକ କ୍ରିୟା କର୍ମ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଭାବେ ସତ୍କାର କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ହେଉଛି । ଶେଷକୃତ୍ୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅପରେସନ ସରିଗଲା । 11ଟି ଜୀବନ ଅତଡା ତଳେ ରହିଛି । ତେଣୁ ମୋ ମନ ମାନୁନାହିଁ । ଉଦ୍ଧାର କାମ ଚାଲୁ ରଖିବା ଏବଂ ଜୀବନ ଖୋଜିବା କାମ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା ମରିନାହିଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲୁ ରହିବ ।"
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଓଡିଶା ବାରମ୍ବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ଏହି ତାଲିକାରେ ନୂଆ ଭାବେ ଯୋଡି ହୋଇଛି । ଗିଡ଼ିପାବାଲି ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି । ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶହ ଶହ ପାହାଡ଼ ଅଛି । ଅନେକ ଭୂସ୍ଖଳନ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି । ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ । ତଳେ ଥିବା ଗାଁରେ ନୂଆ ବସ୍ତି ଏବଂ ଘର କରି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର । କେତେ ଲୋକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏବଂ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ତାର ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଇଥିଲେ । ଜନବସତି ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏବେ ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ଯେତିକି ଲୋକ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତଳେ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସରକାର ଘର ଦେବେ । ଅନ୍ତୋଦ୍ୟାୟ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗଞ୍ଜାମରେ ବନ୍ୟା ପରେ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର, 2 ମାସରେ ଆନିକଟ ମରାମତି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର