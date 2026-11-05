ଗିଡ଼ିପାବାଲି ଭୂସ୍ଖଳନ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା 7କୁ ବୃଦ୍ଧି; ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ମୃତ, ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ ବଖାଣିଲେ ଦେଖଣାହାରୀ
ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶୋକାକୂଳ କରିଦେଇଛି । ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହର ସତ୍କାର ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : November 5, 2026 at 9:02 PM IST
କନ୍ଧମାଳ: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ତାଣ୍ଡବରେ ଛାରଖାର ହୋଇପଡ଼ିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା । କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନ । ପ୍ରକୃତିର ଏହି କରାଳ ରୂପ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଅନେକ ପରିବାରର ହସ ଖୁସି । କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତ ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣା ଏବେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୫ ଜଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ । ଏବେ ବି ୬ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ 200 ଜଣ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମାଟି ତଳୁ ଆଉ 5 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର-
ଗିଡ଼ିପାବାଲି ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣାରେ ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ । ଆଜି ମାଟି ତଳୁ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା, ଜଣେ ନାବାଳକ ଓ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଏବଂ ଦୁଇ ପୁରୁଷ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟ ୧୫ରୁ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ମାଟି ତଳୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାହାର କରିଥିଲେ । ପରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୃତଦେହଗୁଡିକର ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ଅରୁଣା ପ୍ରଧାନ, ଭୂମିକା ପ୍ରଧାନ, ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ, ବାଗି ପ୍ରଧାନ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଧାନ । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦ ଭୂଷଣ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ । ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମୃତକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ବି ଆଉ ୬ ଜଣଙ୍କ ମିଳିନାହିଁ ପତ୍ତା । ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 200 ଜଣ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ତଳେ ନିଖୋଜଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଚାଲିଛି ଅଭିଯାନ । ପ୍ରତିଟି ମାଟି ଓ ପଥର ହଟାଇବା ସହ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନିଖୋଜଙ୍କୁ । ଏପଟେ ନିଜ ପରିଜନଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବା ଆଶାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୋପରେ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ପାଲଟିଛି ଗିଡ଼ିପାବାଲି-
ଚାରିଆଡ଼େ ମାଟିର ପାହାଡ଼... ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଛି ଘରଦ୍ୱାର... ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି ଜୀବନର ସ୍ମୃତି । ଯେଉଁଠି ଦିନେ ହସଖୁସିର ସଂସାର ଥିଲା, ଆଜି ସେଠି ଖେଳିଯାଇଛି ହାହାକାର । ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି ଓ ପଥର ଧସି ରାଇକିଆ ବ୍ଲକର ଗିଡ଼ିପାବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ । ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବା ମାଟି ଅନେକ ଘରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ୧୩ ଜଣ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
ଘଟଣା ପରଠାରୁ ନିଖୋଜଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ମାଟି ଓ ପଥର ତଳୁ ନିଖୋଜଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏପଟେ ବାଲାଙ୍ଗିଆ, କତିଙ୍ଗିଆ, ଶିକବାଡି ଅଂଚଳର ବହୁ ଲୋକ ଏବେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ରଶ୍ମିତା ଡିଗାଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ରାତି ପ୍ରାୟ 12 ସମୟରେ ହଠାତ ପାହଡ଼ ପଟୁ ପାଣି ଆସିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କିଛି ଛାର ଖାର କରିଦେଇଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସହିତ ଘର ଛାଡି ଦୌଡି ଚାଲିଆସିଥିଲେ । ଗାଁରେ ଅନେକ ଲୋକ ରାତିରେ କିଛି ଜାଣି ପାରିନଥିଲେ । ସକାଳ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ।"
ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେବଳ ଘରଦ୍ୱାର ନୁହେଁ, ଅନେକ ପରିବାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି । ଗିଡ଼ିପାବାଲିର ଏହି ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ସମଗ୍ର କନ୍ଧମାଳକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ଗିଡ଼ିପାବାଲିର ଏହି ଭୟାବହ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣାରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇସାରିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି । ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ମିଳିବ ନିଖୋଜଙ୍କ ପତ୍ତା ? କେବେ ଶେଷ ହେବ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ?
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅର୍ଣ୍ଣବ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍: କହିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ ପାଇଁ ଲାଗିବ ଆହୁରି ୭ ଦିନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ