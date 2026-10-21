ରେଢ଼ାଖୋଲ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ କଡ଼ରୁ ବିଶାଳ କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର, ମହାନଦୀରୁ ଆସିଲା ନା ହେଉଥିଲା ବେଆଇନ ଚାଲାଣ?

ରେଢ଼ାଖୋଲ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ କଡ଼ରୁ ବିଶାଳ କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର, ମହାନଦୀରୁ ଆସିଲା ନା ହେଉଥିଲା ବେଆଇନ ଚାଲାଣ?
ରେଳଲାଇନ କଡ଼ରୁ ଏକ ବିଶାଳକାୟ କୁମ୍ଭୀର ଠାବ । ଏତେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ବୁଲୁଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : October 21, 2026 at 8:03 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ପଟାଖମଣ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ କଡ଼ରୁ ଏକ ବିଶାଳକାୟ କୁମ୍ଭୀର ଠାବ ହେବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ରେଳ ଲାଇନ ନିକଟରେ ଏତେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ବୁଲୁଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଗାଁ ନିକଟକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ କେଉଁଠୁ ଏବଂ କିପରି ଆସିଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ବନ ବିଭାଗର ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଓ ସଚେତନତା:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । କୁମ୍ଭୀରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷକରି ଶିଶୁ ଓ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ସହ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଘେରିବା କିମ୍ବା ନିଜେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା ।
କୁମ୍ଭୀର ଆସିଲା କେଉଁଠୁ?
ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନଦୀ ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୪୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ମହାନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଏଣୁ କୁମ୍ଭୀରଟିର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି:
• ଜଳପଥ ଦେଇ ଆସିଥିବା ସନ୍ଦେହ: କୁମ୍ଭୀରଟି ମହାନଦୀରୁ କୌଣସି ଶାଖା ନାଳ କିମ୍ବା ଜଳପଥ ଦେଇ ପଟାଖମଣ ଗାଁ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା
• ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ସନ୍ଦେହ: ରେଳପଥରେ କୁମ୍ଭୀରଟିର ବେଆଇନ ପରିବହନ ବା ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଟ୍ରେନରୁ ଖସିପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ତେବେ ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଆଶଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ତଦନ୍ତ ଜାରି:
କୁମ୍ଭୀରଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏବଂ କିପରି ଗାଁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରହିଛି । ରେଢ଼ାଖୋଲ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶାଳ କୁମ୍ଭୀରର ଆବିର୍ଭାବ ପରିବେଶ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି । ବନ ବିଭାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ ।
ରେଢ଼ାଖୋଲ ACF ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ଦେଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଓ ଏହା ଏଠାକୁ କେମିତି ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର