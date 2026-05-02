ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ, IMD ସୂଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆକଳନ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେତେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ବି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 2, 2026 at 7:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି । କାଳବୈଶାଖୀର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ଏପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବାତ୍ୟା ଆକଳନ ହେଉଥିବାରୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ମେ' ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ-ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଲଘୁଚାପ ନେଇ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫୋରକାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆକଳନ କରିଛି । ୧୧ ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆକଳନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ ଓଡିଶା । ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ହିଟ ୱେଭ ହୁଏ । ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପ୍ରଳୟ ଆଣେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ମଧ୍ୟ ହୁଏ । ମେ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ବିବରଣୀରେ ବାତ୍ୟା ବାବଦରେ ସତର୍କତା ନାହିଁ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆକଳନ ଆସେ । ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ସରୁ ବାତ୍ୟା ଆକଳନ ବିଶେଷ ସଠିକ ହୁଏନାହିଁ । ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହା ଅର୍ଥ କଦାପି ନୁହେଁ, ଆମେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବୁ ନାହିଁ ।"
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ଷ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁନ୍ତି । ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଚାଲିଛି । କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବୁ । ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । ବୁଡିକୁ ମରିବା ସଂଖ୍ୟା ଓଡିଶାରେ ଅଧିକ । ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନାରୁ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି । ସାପ କାମୁଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଡ଼ଙ୍ଗା ବୁଡି ଘଟଣା ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ହୋଇନାହିଁ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡାକଡି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଜବଲପୁର ଭଳି ଘଟଣା ଓଡିଶାରେ ନଘଟିବା ଲାଗି ସରକାର ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି । ଲାଇସେନ୍ସ ସହ ଲାଇଫ ଜକେଟ କଡାକଡି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ।"
କାଳବୈଶାଖୀର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ-
କାଳବୈଶାଖୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ଲୋକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଧରି ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଘର କିମ୍ବା ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ । 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ବିଭାଗକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କାଳବୈଶାଖୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଂପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ ଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର