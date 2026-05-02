Low Pressure: ମେ' ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ନେଇପାରେ ବାତ୍ଯା ରୂପ
ମେ' 11ରୁ 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ-ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।
Published : May 2, 2026 at 1:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମେ' ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗ୍ଲୋବାଲ ଫୋରକାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ (Global Forecast System) ମଡେଲର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ମେ' 10ରୁ 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ-ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ପରେ ଉତ୍ତରରୁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଅଧିକା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସାଇକ୍ଲୋଜେନେସିସ୍ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଲେ, ଏହି ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଇ ଅବପାତ ଓ ପରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ।
ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରକାର:
ପୂର୍ବାନୁମାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ । ସାଧାରତଃ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝଡ଼ ପବନ ହୁଏ । ମେ’ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଯଦିଓ IMD ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିନାହିଁ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏଜେନ୍ସି ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ନହେଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।"
ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଆଗାମୀ 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଅପରାହ୍ନ/ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଝଡ଼ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ IMD କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର