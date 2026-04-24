ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରୁ ରତ୍ନ ନ ମିଳିବା ଘଟଣା: CBIରେ ଏତଲା ଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ରତ୍ନ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 24, 2026 at 5:48 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ରତ୍ନ ନ ମିଳିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI)ର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ରତ୍ନ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ନରାବାଜି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

"ତଦନ୍ତ ହେଉ, ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ"

ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, 'ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ସରିନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ଵନାଥ ରଥ କହିଥିଲେ ଯେ, ତିନୋଟି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ନିଖୋଜ ଅଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ। ହେଲେ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନା ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ରତ୍ନ ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ବୋଲି କହି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲାନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏନେଇ ସିବିଆଇ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ' ଜଷ୍ଟିସ ରଥ ନିଖୋଜ ଅଳଙ୍କାର ନେଇ କହୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଭିନ୍ନ କଥା କହିଥିଲେ। କୌଣସି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ହଜି ନ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କିଏ କହିବାକୁ। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏବଂ କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ କହୁଛନ୍ତି ନିଖୋଜ ଅଛି। ଆପଣ ନକଲି ଗହଣା ପୁରାଇ ଦେଇ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗହଣା ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଗହଣା ଅଛି ଏବଂ ସବୁର ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହା କଥାରେ କାହାର ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳିସ୍ଥିତିରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ। ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ନ ଘୋଡ଼ା ଯାଉ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ।'

ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏତଲା

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ତିନୋଟି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ହଜିଯାଇଥିବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ଵନାଥ ରଥ କହିବା ପରେ ଚାରିଆଡେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିଏ ଏହି ରତ୍ନ ଚୋରି କରିଛି ତୁରନ୍ତ ଖୋଜି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧୫ରେ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଦୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ।

୪୮ ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି ଗଣତି ମଣତି

ଦୀର୍ଘ ୪୮ ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ରେ ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଏପ୍ରିଲ ୮ରୁ ୧୧ ଯାଏ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏପ୍ରିଲ ୧୩ରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

