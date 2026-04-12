ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ କମାଲ; ମହାଦେବଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ଆଙ୍କି 'ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ'ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଗାୟତ୍ରୀ

ପିଲା ବେଳୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଥିବା ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କୁ 'ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ'ରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 12, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଥାଏ ଓଡ଼ିଶା । ଏଠାକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ସମୃଦ୍ଧ, ଏଠିକାର କାରିଗର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପାରିବାର । ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ । ପିଲାଦିନୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କ ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ଆଜି ତାଙ୍କୁ 'ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ'ରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ।

'ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ'ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଗାୟତ୍ରୀ (ETV Bharat)

ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ:

ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ (26) ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାନଭାସ୍ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । 15 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତି ଓ କଳାର ଏକ ନିଆରା ସଙ୍ଗମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଗବାନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାନଭାସ୍ ଚିତ୍ର (6 ଫୁଟ x 4 ଫୁଟ ମାପ) ତିଆରି କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି କୃତିକୁ ବିଚାର କରି ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାନଭାସ୍ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ (ETV Bharat)

ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଗାୟତ୍ରୀ:

ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି । ପରିବାର ଲୋକେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଏବେ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି । କେବଳ ପରିବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଜଗତ ପାଇଁ ସେ ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନେକ ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି ।

Gayatri Sahu with Asia Book Of Records Certificate
ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ (ETV Bharat)

ଚାକିରି ଛାଡି ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଦେଉଛନ୍ତି ପୂରା ସମୟ:

ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଯୁବତୀ । ସେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (PG) କରିଛନ୍ତି । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭଲ ପାଠ ପଢିବା ସହ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କଳାକୁ ନେଇ କ୍ୟାରିୟର କରିବେ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲେ । ଧିରେ ଧିରେ ବଡ଼ ହେବା ସହ ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ବଢିଥିଲା । ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇରେ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହା ଭିତରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ସେ ଚାକିରି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମୟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

'କଳାକୁ ନେଇ କ୍ୟାରିୟର କରିହେବ':

ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁ କଳାକାର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କଳାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଶା ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପେଶା କରି ଚଳିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଥିଲା । କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା । ଧିରେ ଧିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଥିବ ତେବେ କଳାକୁ ନେଇ କ୍ୟାରିୟର କରିହେବ ।"

ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)



ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ:

ଏବେ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଦୈନିକ 7-8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଗାୟତ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଥିବା ଚିତ୍ରକଳା ଗୁଡ଼ିକୁ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଟ, କଳାକାରଙ୍କ ଆର୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ଦେଉଥିବା ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ, ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର କରନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆର୍ଟ କାନଭାସ୍‌ରେ କରିଥାନ୍ତି ।

ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ ଆଙ୍କିଥିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ର (ETV Bharat)



ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ମାଆ ଜ୍ୟୋସ୍ନା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଗାୟତ୍ରୀ ପିଲା ଦିନରୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଆସୁଛି । ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଝିଅ ଚାକିରି କରୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାକିରି ନକରି ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖିଲା । ଝିଅର ଏହି ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ଆମେ ପରିବାର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଉ । ସେ ଏବେ ଭଲ ଭଲ ଚିତ୍ର କରୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ।"

ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାନଭାସ୍ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ (ETV Bharat)
ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଆଙ୍କିଥିବା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାନଭାସ୍ ଚିତ୍ର (ETV Bharat)
ଆଙ୍କିଥିବା ଏକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ (ETV Bharat)

କେଉଁ କେଉଁ ଚିତ୍ର କରନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ:

  • ପୋଟ୍ରେଏଟ
  • ଶସ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିତ୍ର
  • ଶାଢୀ ପେଣ୍ଟିଂ
  • ପୋଟେରୀ ପେଣ୍ଟିଂ (Pottery painting)
  • ଟେରାକୋଟା ପେଣ୍ଟିଂ
  • କାନଭାସ୍‌ ପେଣ୍ଟିଂ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

GAYATRI SAHU PAINTER
LARGEST SHIVA CANVAS
ODISHA ARTIST GAYATRI SAHU
MAHASHIVRATRI PAINTING
ASIA BOOK OF RECORD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.