ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ କମାଲ; ମହାଦେବଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ଆଙ୍କି 'ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ'ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଗାୟତ୍ରୀ
ପିଲା ବେଳୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଥିବା ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କୁ 'ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ'ରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 12, 2026 at 4:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଥାଏ ଓଡ଼ିଶା । ଏଠାକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ସମୃଦ୍ଧ, ଏଠିକାର କାରିଗର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପାରିବାର । ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ । ପିଲାଦିନୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କ ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ଆଜି ତାଙ୍କୁ 'ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ'ରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ।
ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ:
ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ (26) ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାନଭାସ୍ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । 15 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତି ଓ କଳାର ଏକ ନିଆରା ସଙ୍ଗମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଗବାନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାନଭାସ୍ ଚିତ୍ର (6 ଫୁଟ x 4 ଫୁଟ ମାପ) ତିଆରି କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି କୃତିକୁ ବିଚାର କରି ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଗାୟତ୍ରୀ:
ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି । ପରିବାର ଲୋକେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଏବେ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି । କେବଳ ପରିବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଜଗତ ପାଇଁ ସେ ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନେକ ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି ।
ଚାକିରି ଛାଡି ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଦେଉଛନ୍ତି ପୂରା ସମୟ:
ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଯୁବତୀ । ସେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (PG) କରିଛନ୍ତି । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭଲ ପାଠ ପଢିବା ସହ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କଳାକୁ ନେଇ କ୍ୟାରିୟର କରିବେ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲେ । ଧିରେ ଧିରେ ବଡ଼ ହେବା ସହ ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ବଢିଥିଲା । ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇରେ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହା ଭିତରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ସେ ଚାକିରି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମୟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ।
'କଳାକୁ ନେଇ କ୍ୟାରିୟର କରିହେବ':
ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁ କଳାକାର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କଳାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଶା ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପେଶା କରି ଚଳିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଥିଲା । କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା । ଧିରେ ଧିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଥିବ ତେବେ କଳାକୁ ନେଇ କ୍ୟାରିୟର କରିହେବ ।"
ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ:
ଏବେ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଦୈନିକ 7-8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଗାୟତ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଥିବା ଚିତ୍ରକଳା ଗୁଡ଼ିକୁ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଟ, କଳାକାରଙ୍କ ଆର୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ଦେଉଥିବା ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ, ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର କରନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆର୍ଟ କାନଭାସ୍ରେ କରିଥାନ୍ତି ।
ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ମାଆ ଜ୍ୟୋସ୍ନା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଗାୟତ୍ରୀ ପିଲା ଦିନରୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଆସୁଛି । ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଝିଅ ଚାକିରି କରୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାକିରି ନକରି ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖିଲା । ଝିଅର ଏହି ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ଆମେ ପରିବାର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଉ । ସେ ଏବେ ଭଲ ଭଲ ଚିତ୍ର କରୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ।"
କେଉଁ କେଉଁ ଚିତ୍ର କରନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ:
- ପୋଟ୍ରେଏଟ
- ଶସ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିତ୍ର
- ଶାଢୀ ପେଣ୍ଟିଂ
- ପୋଟେରୀ ପେଣ୍ଟିଂ (Pottery painting)
- ଟେରାକୋଟା ପେଣ୍ଟିଂ
- କାନଭାସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ସେନାରେ ସେବା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ: ଅଟୋ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରି ରେକର୍ଡ କଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାବିଲଦାର ସୀମାଞ୍ଚଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର