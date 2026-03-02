ETV Bharat / state

ଇସ୍ରାଏଲରେ ଫସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୟାଧର, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି । ଇସ୍ରାଏଲରେ ଫସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୟାଧର ସ୍ବାଇଁ, ସ୍ବଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିବେଦନ ।

ଇସ୍ରାଏଲରେ ଫସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୟାଧର ସ୍ବାଇଁ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 2, 2026 at 8:21 PM IST

1 Min Read
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Israel Iran War କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଫସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୟାଧର ସ୍ବାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ । ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାଫଳରେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଭାରତୀୟ । ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଓମାନ, ସାଉଦି ଓ ଦୁବାଇ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଫସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଲୋକ ।

ଇସ୍ରାଏଲରେ ଫସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୟାଧର ସ୍ବାଇଁ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରିପୋଖରିଆ ଗାଁର ଗୟାଧର ସ୍ୱାଇଁ ଗତ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲରେ ଫସିଥିବା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଭୟଭୀତ ରହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଗୟାଧରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଇସ୍ରାଏଲରେ ଫସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୟାଧର ସ୍ବାଇଁ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ:

ଗୟାଧରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମନୋରମା ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଇସ୍ରାଏଲରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାମ କରନ୍ତି । ସେଠାକୁ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଗତ ତିନି ଦିନ ହେବ ସେ ମୋତେ ଫୋନ କରି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ସେଠାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣାଯାଉ ।"

ଇସ୍ରାଏଲରେ ଫସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୟାଧର ସ୍ବାଇଁ (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 5 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଫସିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମାନ କରୁଛି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି,"ଜିଲ୍ଲାର କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବାହାର ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନେକ ରହୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଦୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ । "

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

