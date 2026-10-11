ଧର୍ମଶାଳାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ, ବାପା-ମା’ ଗୁରୁତର
ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅରାବଳ ଗ୍ରାମରଦଳିତ ସାହିରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା । ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ଜଳି ଉଠିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : October 11, 2026 at 12:55 PM IST
ଯାଜପୁର: ଆଜି(ରବିବାର) ସକାଳୁ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅରାବଳ ଗାଁରେ ଅଘଟଣ । ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍ ହୋଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଫଳରେ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବାପା ମା’ ଗୁରୁତର । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଆଁ ?
ଅରାବଳ ଗାଁଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଁର ଅଭିରାମ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସକାଳେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲାର ରେଗୁଲେଟରକୁ ଖୋଲିଥିଲେ l ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ ଲିକେଜ ଥିବାରୁ ନିଆଁ ହୁତୁହୁତୁ ହେଇ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା l ଏଥିସହିତ ରୋଷେଇ ଘର ଚାରିଆଡେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା l ଏହି ନିଆଁ ଫଳରେ ଅଭିରାମଙ୍କ 4 ବର୍ଷର ଝିଅ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା l ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଅଭିରାମ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ପୋଡି ହେଇ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ l
ଆଖି ବୁଜିଲା 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା:
ଏହାକୁ ଦେଖି ପଡିଶା ଲୋକେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଅଭିରାମ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଧର୍ମଶାଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ l ସେଠାରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି l ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଫଳରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି l
ଅରାବଳ ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା:
ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ନେଇଛନ୍ତି l ସେପଟେ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ? ଶିଖାଇଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ
ନୋଏଡାରେ ସ୍ଲିପର ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 9 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
୬୦ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ରାସ୍ତାରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର