ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି: NHRCଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ
ଏନଏଚଆରସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଓ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : June 27, 2026 at 5:34 PM IST
NHRC SEEKS REPORT FROM TN GOVT, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭାଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ (ଏନଏଚଆରସି)ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏନଏଚଆରସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଓ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ।
କୋରାପୁଟର ଆଇନଜୀବୀ ଅନୁପ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ସମୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନାରେ ଘଟିଥିବା ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ରୀତା ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ସମେତ ୧୨ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣା ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଏନଏଚଆରସି ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଓ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ସହ ଯୁଗ୍ମ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଏଥିସହ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ, କାରଖାନାରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁରକ୍ଷା ମାନକ ପାଳନର ସ୍ଥିତି, ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି ଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଆବେଦନକାରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ମିଳିତ ଭାବେ ବହନ କରିବା ସହ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ, ଜୀବିକା ସହାୟତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉଠିଛି ।
NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported death of two women and several others falling sick after ammonia leak at a shrimp processing factory in the Tiruvallur district of Tamil Nadu. Press release at: https://t.co/OXf4FVwKMG pic.twitter.com/5JLTUFUJgh— NHRC India (@India_NHRC) June 22, 2026
ଅଭିଯୋଗରେ ଆହୁରି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ସି-ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟରେ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା । ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଗୁରୁତର ଅବହେଳା ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଅପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙ୍କୁ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିବା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ କରି କମ୍ପାନୀ ପରିଚାଳନା ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏନଏଚଆରସିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କାରଖାନା ନୁହେଁ, ତାମିଲନାଡୁରେ ଥିବା ୬,୬୬୯ଟି ବିପଜ୍ଜନକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଅଡିଟ୍ କରାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ଆଉ କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଏଭଳି ଅବହେଳା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭାବର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ମାନକ ପ୍ରଣୟନ, ନିୟମିତ ଅଡିଟ୍ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି ।
ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡିରେ ୧୨ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି । ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହେବାକୁ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଓ ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ରହିଛି । ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି; ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 12କୁ ବୃଦ୍ଧି, 5 ସଙ୍କଟାପନ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଅଘଟଣ ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିଲେ ୬୨ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅନ୍ୟ 3 ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର