ବଞ୍ଜାରୀଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା LPG ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର, ଲିକ୍ ଭୟ ?

ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଞ୍ଜାରୀଘାଟିରେ LPG ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ।

Gas leak fear grips as LPG gas tanker overturns near Banjarighati of Kalahandi
ବଞ୍ଜାରୀଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା LPG ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର, ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଭୟ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 11, 2025 at 12:50 PM IST

KALAHANDI LPG GAS TANKER OVERTURNS କଳାହାଣ୍ଡି: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବଞ୍ଜାରୀଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା LPG ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର । ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ପରେ ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି । ଏନେଇ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ରହିଥିବା ବେଳେ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସ ସମେତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତନ୍ତି।


ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଭୟ:

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଳା ନର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛତିଗୁଡ଼ା ସିକେର କୁପା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ୬ରେ ଥିବା ବଞ୍ଜାରୀଘାଟିରେ LPG ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି । ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ବଲାଙ୍ଗିର ଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଭାରସ୍ୟାମ ହରାଇ ବଞ୍ଜାରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଓଲଟି ପଡିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ । ଭବାନୀପାଟଣା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ବଞ୍ଜାରୀଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା LPG ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର, ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଭୟ (ETV Bharat Odisha)

ଅଟକି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି:

ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ଯୋଗୁଁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ପୋଲିସ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛି । ଫଳର ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଶହ ଶହ ଯାନବାହାନ ଅଟକି ରହିଛି । ଏଥିଯୋଗୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଳା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ସେପଟେ ବିପିସିଏଲର ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟିମ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ୟାସ ଲିକ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ।

Gas leak fear grips as LPG gas tanker overturns near Banjarighati of Kalahandi
ବଞ୍ଜାରୀଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା LPG ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର, ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଭୟ (ETV Bharat Odisha)

ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ଭବାନୀପାଟଣା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି," ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ଉଭୟପାର୍ଶ୍ବରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ବିପିସିଏଲର ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁନି । ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ବାଭାବିକ ହେବ ।"

Gas leak fear grips as LPG gas tanker overturns near Banjarighati of Kalahandi
ବଞ୍ଜାରୀଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା LPG ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର, ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଭୟ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ,କଳାହାଣ୍ଡି

GAS LEAK FEAR KALAHANDI
KALAHANDI GAS TANKER ACCIDENT NEWS
କଳାହାଣ୍ଡି ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା
LPG GAS TANKER ACCIDENT
KALAHANDI LPG GAS TANKER OVERTURNS

