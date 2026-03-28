ରାଜଧାନୀରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ: କଳାବଜାରିକୁ ନେଇ ହୋହଲ୍ଲା, ରାସ୍ତାରେ ସିଲିଣ୍ଡର ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଉପଭୋକ୍ତା

ଥାନା ଘେରିଲେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଭୋକ୍ତା । ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଗ୍ୟାସ୍ ବିକିଦେଇ ଅଫିସ ତାଲା ପକାଇ ଫେରାଇ ଏଜେନ୍ସି ମାଲିକ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 28, 2026 at 8:34 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ର ସଙ୍କଟ ସାରା ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ । ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ର କଳାବଜାରିକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଲୋକେ । ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ହଲ୍ଲାବୋଲ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି, ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଭୋକ୍ତା । ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏମ୍ଏସ୍ ବିଳାସ ରାଉତରାୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ସମ୍ମୁଖରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ହଙ୍ଗାମା ପରେ ବି ଅଫିସ ନ ଖୋଲିବା ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ରାସ୍ତା ରୋକ ସହ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବି ଘେରାଓ କରିଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା । ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ସାଇକେଲରେ ବୋହି ଆଉ ହାତରେ ଧରି ଚାଲିଚାଲି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଯାଇ ନିଜର ଅଭିଯୋଗକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବାଢ଼ିଥିଲେ । ଆଉ ମାଲିକଙ୍କର ପ୍ରତିଶୃତି ପରେ ବି କାହିଁକି ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନି କହି ଏଜେନ୍ସି ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଥାନା ଘେରାଓ କରିଥିଲେ । ଖରାରେ ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେବା ପରେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ଲୋକେ ଏଭଳି ତାତି ଥିଲେ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ କୁ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାଡି କରି ରଖି ହଙ୍ଗାମା କରିବା ସହ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ର ରୂପ ନେଇଥିଲା । ଝରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଠିକେ ଉପଭୋକ୍ତା।

ବୁକିଂ କୁ ମାସ ମାସ ବିତିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆଜି ୮ଟା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବ କହି ଏଜେନ୍ସି ମାଲିକ ଅଫିସ୍ ତାଲା ପକାଇ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା କଟିଯିବା ଓ ବୁକିଂ ର ନିର୍ଧାରିତ ସମୟ ହୋଇଯିବା ସତ୍ୱେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ଘରେ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଆସିଥିଲେ । ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବେ ବୋଲି ମାଲିକ କହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଧରି ଲମ୍ବା ଧାଡି କରି ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା ଦୋକାନ ହିଁ ଖୋଲି ନଥିଲା ।

ଦିନ ୧୧ଟା ଯାଏ ଲୋକମାନେ ସେଭଳି ଛିଡା ହେବା ସତ୍ୱେ ବି ମିଳିନଥିଲା ଗ୍ୟାସ୍ । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିବା ସହ ସବସିଡି ବି ଆସିଛି । ଏପରିକି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଡେଲିଭରୀର ବି ମ୍ୟାସେଜ ଆସିଛି । ହେଲେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିନାହିଁ, କି ଏତେ ସମୟ ଛିଡା ହେବା ପରେ ବି ଏଜେନ୍ସି ମାଲିକର ଦେଖା ନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ କଳାବଜାରୀ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । କାରଣ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବାର ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ ପରେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ନ ମିଳିବା ହିଁ କଳାବଜାରିକୁ ସୂଚାଉଛି ।

ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ବିନା OTPରେ ସେ କିଭଳି ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରି କରିଲେ । ତେଣୁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଧାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ, ମାଲିକ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଏହା ସତ୍ୱେ ବି ସେ ଉପଭୋକ୍ତା ଗ୍ୟାସକୁ ମାସ ମାସ ଧରି କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ? ତାହାଲେ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଓ ତାଙ୍କ ବୁକିଂ ଗ୍ୟାସ୍ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ? ଏଭଳି ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ମାଲିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପ ଉପରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ନ ମିଳିବା ସିଧାସଳଖ ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ।

ସହରରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରସାର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅଭାବୀ ଓ କଳାବଜାରୀ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉପାସରେ ପକାଇଦେଇଛି ବୋଲି ଜଣେ ଗୃହିଣୀ କହିଛନ୍ତି । ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିନେ ଦିନେ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।


ସେପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାଲିକକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଜମାରୁ ୨୦ଟା ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବିରୋଧ ହେବ ବୋଲି ସେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିବା ପୋଲିସ ଆଗରେ ଏଜେନ୍ସି ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଳିଲାଣି ଜାଳେଣି ଚିନ୍ତା; ଏବେ ଭରସା କାଠ ଆଉ ଉଠା ଚୁଲି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ବେଳେ ସାହାରା ସାଜିଛି ଗୋବର ଘଷି, ଦେଉଛି ରୋଜଗାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

