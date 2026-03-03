ETV Bharat / state

ଆବର୍ଜନାରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା, 20ଟି ୱାର୍ଡରୁ ଉଠୁନି ଅଳିଆ

କୁଢ କୁଢ ଅଳିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଡ୍ରେନ ଗନ୍ଧରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 20ଟି ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦା । ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।

garbage pile up in bhawanipatana of kalahandi dist Sanitation system declined
ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ଭବାନୀପାଟଣା, 20ଟି ୱାର୍ଡରୁ ଉଠୁନି ଅଳିଆ, ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥାର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 3, 2026 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ

ଭବାନୀପାଟଣା: ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଘେରରେ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର । କୁଢ କୁଢ ଅଳିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଡ୍ରେନ ଗନ୍ଧରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ । ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହେଉଥିବା ନେଇ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ୨୦ଟି ୱାର୍ଡରେ କୁଢ କୁଢ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଛି । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବହେଳା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ଫାଇନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି ପୌରପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ଭବାନୀପାଟଣା, 20ଟି ୱାର୍ଡରୁ ଉଠୁନି ଅଳିଆ, ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥାର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)


୨୦ଟି ୱାର୍ଡରେ କୁଢ କୁଢ ଆବର୍ଜନା:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଭବାନୀପାଟଣାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଛି । ଏନେଇ ସଫେଇରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଉଛି । ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ୨୦ଟି ୱାର୍ଡରେ କୁଢ କୁଢ ଆବର୍ଜନା ଜମି ରହିଛି । ସଫେଇ ଭଲ ଭାବେ ହେଉନଥିବାରୁ ସହରବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ବାହାଦୁର ବଗିଚାପଡ଼ା, ମହାବୀରପଡ଼ା, ପରଦେଶୀପଡ଼ା, ଦର୍ପଣସାଗରପଡ଼ା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବଡ଼ପଡ଼ା, ବଜାରପଡ଼ା, ଚମାରପଡ଼ା, ଇରିଗେସନ କଲୋନୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ାରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇପଡିଛି ।

There is a lot of garbage lying around.
କୁଢ କୁଢ ଅଳିଆ ପଡି ରହିଛି । (ETV Bharat Odisha)

ଆବର୍ଜନା ଯୋଗୁଁ ସହରବାସୀ ହଇରାଣ:
୨୮୮ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଫେଇ ନିମନ୍ତେ ଠିକାସଂସ୍ଥା ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ ନେଉଛି । ହେଲେ ଆବର୍ଜନା ଯୋଗୁଁ ସହରବାସୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ଗତ ମାସରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ । ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଠିକାସଂସ୍ଥାର ବେଖାତିର ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ସ‌ହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

କାର୍ଯ୍ୟ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଫାଇନ:
ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ମହମ୍ମଦ ସାହେବ କହିଛନ୍ତି, "ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ୨୦ ଟି ୱାର୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଳିରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ । ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସଫେଇ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ଯ କରୁନାହିଁ । ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାରୁ ପୌରପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ ଲଗାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ବି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ଯ ଠିକ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ । ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଲେ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ।" ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ।

no garbage collection from 20 wards.
20ଟି ୱାର୍ଡରୁ ଉଠୁନି ଅଳିଆ (ETV Bharat Odisha)

ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ:
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରୀତମ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ବାହାଦୁର ବଗିଚା ପଡ଼ାରୁ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗକୁ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମା ହୁଏ । ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ପୌରପରିଷଦ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ । କେବେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେଉ ନାହିଁ । ମାସ ମାସ ଧରି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡି ରହୁଛି ତଥାପି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ଏପରି ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ୨୦ଟି ୱାର୍ଡରେ ସମାନ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡି ରହୁଛି ।" ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୌରପରିଷଦ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ ମାରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

There is a lot of garbage lying around.
କୁଢ କୁଢ ଅଳିଆ ପଡି ରହିଛି । (ETV Bharat Odisha)

'ଅନିୟମିତତା ଦେଖିଲା ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି':
ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି,"ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫେଇ ଚାଲିଛି । ବିଗତ ୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୪୦ଟି ଡଷ୍ଟବିନ ରଖିଛୁ । କିଛିଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ହୋଇନାହିଁ । ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଚନ୍ଦନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ସଂସ୍ଥା ସେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଫାଇନ ଲଗା ଯାଇଛି ।" ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସଠିକ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସରକାରୀ ନୀତିକୁ ଆଖିଠାର, ଯଶୋଦା ଆଶ୍ରମକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି

ଶିଶୁ ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଶ୍ରମ, ମାମଲା ରୁଜୁ

୩ ହଜାରରୁ ୪ କୋଟିର ମାଲିକ; ଜେଲ ଗଲେ କୋଟିପତି ଫରେଷ୍ଟର, ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ତାଜୁବ ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

DRAIN CLEANING ISSUE BHAWANIPATNA
SANITATION FAILURE BHAWANIPATNA
SANITATION WORK ISSUE KALAHANDI
ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭବାନୀପାଟଣା
GARBAGE PILE UP IN BHAWANIPATANA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.