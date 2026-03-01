ETV Bharat / state

ଆବର୍ଜନା-ଦଳରେ ପୋତି ହୋଇଯାଉଛି ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଶିଉଳି ଓ ଦଳରେ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ଏହାର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।

Garbage and algae bloom pollutes Mangala River puri demand for quick restoration
ଆବର୍ଜନା, ଶିଉଳି- ଦଳରେ ପୋତି ହୋଇଯାଉଛି ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 1, 2026 at 11:25 AM IST

ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ପୁରୀ: ପୁରୀ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ସମସ୍ୟା । ବିଭିନ୍ନ ଆବର୍ଜନା ଓ ନଳା ପାଣି ମିଶିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ନଦୀ । ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାର ପଡି ଡହଳବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ଓ ମଶା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ।


ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେଉନି ନଦୀଜଳ:
ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ଯୋଗୁଁ ନଦୀ କୂଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ପୁରୀରେ ପ୍ରବାହିତ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ଜଳ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷିତ । ସହରର ଆବର୍ଜ୍ଜନା ଜଳ ନଦୀରେ ସିଧାସଳଖ ମିଶୁଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ଜଳ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନାହିଁ । ସେହିପରି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବାରୁ ଶିଉଳି ଓ ଦଳରେ ନଦୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ।

ଆବର୍ଜନା, ଶିଉଳି- ଦଳରେ ପୋତି ହୋଇଯାଉଛି ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ:
ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ଉପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ୧୦ଟି ଗ୍ରାମର ୧୦ ହଜାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ମାତ୍ର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଦଳରେ ନଦୀ ପୋତି ହୋଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଚାଷୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳ ପାଉନାହାନ୍ତି । ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଦୂଷିତ ଜଳ ପିଇ ଗାଈଗୋରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ।

Demand to the district administration for the restoration of Mangala River
ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି (ETV Bharat Odisha)
ସରକାର ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ:ମଙ୍ଗଳା ନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଇତିମଧ୍ୟରେ 2 ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରାନଗଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ସୁରକ୍ଷା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି।
Mangala River full of algaes
ଦଳ ଶିଉଳି ଭର୍ତ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ (ETV Bharat Odisha)

ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ:
ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ସୁରକ୍ଷା କ୍ରିୟାନଷ୍ଠାନ କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପୁରୀ ସହର ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନା ଜଳ ଏଥିରେ ମିଶୁଛି । ଫଳରେ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ।" ଏଣୁ ଙ୍ଗଳା ନଦୀ ସୁରକ୍ଷା କ୍ରିୟାନଷ୍ଠାନ କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସରକାରଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।"

Mangala River is getting covered up
ପୋତି ହୋଇଯାଉଛି ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ:
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ପୁରୀର ଜନଜୀବନ ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଅତୀତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ଏହି ପବିତ୍ର ନଦୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା । ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଯମୁନା ଗାଧୁଆ ନୀତି ଏଠାରେ ହେଉଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା । ଏହି ନଦୀ ଦେଇ ଅତୀତରେ ରଥ କାଠ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"



ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଏନେଇ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଇଛି । ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି । ଏହାର ଖନନ କିଭଳି ହେବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି । ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ । ନଦୀଦଳକୁ ସଫେଇ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ।" ଆଗାମୀ ୨ରୁ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ମେଗା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

