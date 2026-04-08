ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରମ୍ପରିକ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ, ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଶିବଶକ୍ତି ଉପାସନା
ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା । ଯାହା ପବିତ୍ର ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମେରୁଯାତ୍ରାରେ ଉଦଯାପିତ ହୋଇଥାଏ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : April 8, 2026 at 10:06 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର : ଚୈତ୍ର ମାସ ଆସିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରମ୍ପରିକ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ । ଯେଉଁଥିରେ ମାନସିକଧାରୀ ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ସମାଗମ ଘଟିବା ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଦୈନିକ ୧୬ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଶିବଶକ୍ତିଙ୍କ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି । ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ୨୧ ଦିନ, ୧୮ ଦିନ, ୧୫ ଦିନ ଏବଂ ୧୩ ଦିନ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଢୋଲ, ମହୁରୀ, ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟା, ଗିନିର ତାଳେ ତାଳେ ବାନା ଓ ମୟୂରପିଞ୍ଛ ଧରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ । ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରମ୍ପରିକ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ଗଞ୍ଜାମର ପାରମ୍ପରିକ ଦଣ୍ଡନାଟ । ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହଟଯୋଗର ସମାହାର ହେଉଛି, ଶିବଶକ୍ତି ଉପାସନାର ଏହି ପ୍ରତୀକ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ୨୧ ଦିନ ଧରି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାସକ, ମାନସିକଧାରୀ, ଭୁକ୍ତା, ପାଟଭୁକ୍ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଆସି ଏକାକାର ହୋଇ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟରେ । ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଲିପ୍ତ ରହି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମିଷ ଭୋଜନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେଉଁ ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ବେଳେ ଧିରେ ଧିରେ ଏଥିରେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ମାନସିକଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଶ୍ଵକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହି ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗଣ ମହାପର୍ବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟର ଇତିହାସ ଅତୀ ପ୍ରାଚୀନ । ମହାଦେବ ଓ ମହାଶକ୍ତି ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ମାନସିକଧାରୀ ତଥା ସମଗ୍ର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରିଥାନ୍ତି ।
ପାରମ୍ପରିକ ଦଣ୍ଡନାଚର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ-
ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହଟଯୋଗର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟ । ଏହା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କାମନା ଦଣ୍ଡ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏକ ଲୋକପର୍ବ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସୁପରିଚିଚ । ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଧର୍ମିୟ ଧାରଣା ଏବଂ ଈଶ୍ଵର ବିଶ୍ଵାସ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ନାଟର ସୃଷ୍ଟି କେବେ ଓ କିଭଳି ହୋଇଛି ତାହା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟମୟ । ବେଦ, ଭରତମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ବୌଦ୍ଧ ନିକାୟ, ପାଣିନି, କୃଶାଶୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଲୋକନୃତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ । ଜନଜୀବନର କାହାଣୀକୁ ବା ଲୋକାବୃତ୍ତିକୁ ବିଷଦ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏହି ଲୋକ ନାଟକର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଦର୍ଶକର ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ସହିତ ସତ୍ୟ, ଶିବ ଓ ମଙ୍ଗଳର ଜୟଗାନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଏହି ଲୋକ ନାଟକର ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧- ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଭାବ, ୨- ଧର୍ମ ଟିନ୍ତନ, ୩- କୃଷି ସଭ୍ୟତା, ୪- ସାମରିକ ପରମ୍ପରା, ୫- କାରୁକଳା, ୬-ଆଦିବାସୀ ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲୋକ ନାଟକର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଗୁଡିକ ଯେପରି ପୁନଃରୁଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ୟମ । ବିଶ୍ଵରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମର ଦଣ୍ଡନାଟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।
ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି-
ଦଣ୍ଡନାଟର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବହୁ ପୌରାଣିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଜି ବି ଜୀବନ୍ତ ଲାଗେ । ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁରୁ ଜଣାଯାଏ- ଥରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରି ନିଜ କନ୍ୟା ସତୀ ଓ ଜାମାତା ଶିବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ । ଅନିମନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ସତୀ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଯିବାରୁ ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିବା ସହିତ ଶିବଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ । ଏହା ସହ୍ୟ କରିନପାରି ସତୀ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଝାସଦେଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ । ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଶିବ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଦକ୍ଷଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଉଗ୍ରରୂପକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରସୂତୀ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତେ ଶିବଙ୍କର ଦିଗମ୍ବର ରୂପକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବାକୁ ଅଭିଶାପ ପ୍ରଦାନ କଲେ । ଅଭିଶାପ ହେତୁ ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଭୂପତିତ ହେଲା । ଆଦିଶକ୍ତି ଉଭା ହୋଇ ଏହି ଲିଙ୍ଗକୁ ଧାରଣ କଲେ । ସେହିଦିନଠାରୁ ଶିବଶକ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଓ ଘଡ଼ି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ଦଣ୍ଡ-ଘଡ଼ି ପୂଜା କରିବାକୁ ଚଢ଼େଇଆକୁ ଦେଲେ । ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ।
ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୋକକଥା
ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ରଷିଙ୍କ ତେର ପୁତ୍ର (ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଞ୍ଚକୁମାର ମରୀଚି, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, କୃତୁ ଓ ଅଙ୍ଗିରା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ଜୟନ୍ତ, ପାକଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସୁବସ୍ଥ, ସୁରସେନ, ଗନ୍ଧର୍ବସେନ, କୁବେରଙ୍କ ତିନିପୁତ୍ର ନଳ, ମଣିଭଦ୍ର, ସୁକୁବେର ) ପ୍ରମୁଖ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଶିକ୍ଷା କରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ପିତୃ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରୁଥିବା ଋଷି କର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିବାରୁ ରୁଷି କର୍ତୁଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଶାପିତ ହୋଇ କୁଷ୍ଠ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ । ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ । ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେମାନେ ଶିବଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାରୁ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ । ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ସ୍ୱୟଂ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ । ଏ ସମୟରେ ମା କାଳୀ ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇ ୧୩ ଦିନ ରୁଦ୍ରକାଳୀ ଦଣ୍ଡବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ କହିବା ପରେ ଦେବପୁତ୍ର ମାନେ ଦଣ୍ଡବ୍ରତ କରି ସେଥୁରୁ ମୁକୁଳିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଗବେଷକଙ୍କ ମତ ।
ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ କଥା-
ତରଣୀ ଋଷିଙ୍କର ୧୪ ଜଣ ଉଦ୍ଧତ ପୁଅ ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଉଚ୍ଚହୁଙ୍କା ପାଲଟି ଯିବାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ । ସେହି ତେର ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଶିବଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କଲା ଓ ତେରଭାଇ ଶାପମୁକ୍ତ ହେଲେ । ଏହି ତେର ଋଷିପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ତେର ଦଣ୍ଡନାଟର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କଥିତ ରହିଛି ।
ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟରେ ପରମ୍ପରା-
ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଉଥିବା ଦଣ୍ଡନାଚରେ ଉଭୟ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମା' କାଳୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ । ଏଣୁ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାନସିକଧାରୀମାନେ ମା କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରଭା, ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ନାଗ, ଫାସ, ଦଣ୍ଡ, ଗୌରୀବେତ, ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଚମ୍ପାବର, ଗୁଆ, କଷାୟବସ୍ତ୍ର, ବାନା, ମୟୂର ପିଞ୍ଛ ଏବଂ ବେତ ଧରି ବାହାରିଥାନ୍ତି । ଗୌରୀବେତରେ ସ୍ବୟଂ ଶିବ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ କରାଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ ।
ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟର ବିଧିବିଧାନ-
ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ମାନସିକ କରିଥିବା ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ସେହିକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମିଷ ଭୋଜନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ସହିତ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପରିହାର କରି ପରିବାର ଛାଡି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଉପାସନା କରିବାକୁ ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ କାମନା ଘଟ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବେତକୁ ଶିବ ଓ ଗୌରୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ । ମୁଖ୍ୟ ଦଣ୍ଡୁଆ କିମ୍ୱା ପାଟଭୁକ୍ତା ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କୁ ଉପବୀତ ଧାରଣ କରାଇବା ସହ ବାଉଁଶ କାଠି ଘର୍ଷଣ କରି ଶିବାଗ୍ନି ବାହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା । ଏଥିସହିତ ନଡାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚମ୍ପାବରକୁ ଏହି ଶିବାଗ୍ନିରେ ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ କରିଥାନ୍ତି ପାଟଭୁକ୍ତା । ଯାହାକି ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମର ଦଣ୍ଡକାଳୀ ମନ୍ଦିରରୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ଚିତ୍ରପଟ, ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ନାଗମୂର୍ତ୍ତି, ମୟୂରପୁଞ୍ଛ ଓ ପତାକାକୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଦଣ୍ଡନାଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଢୋଲ, ମହୁରୀ, ଶାହନାୟୀ, ଘଣ୍ଟ, ଶଙ୍ଖ, କାହାଳୀ, ଝାଞ୍ଜ, ଘୁଙ୍ଗୁର, ଘାଗୁଡି, ଦାସକାଠି, ରାମତାଳି, ଘୁଡୁକି, ଖଞ୍ଜଣୀ ଆଦି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଦଣ୍ଡନାଟ କାମନା ମନ୍ଦିରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରିଥାଏ ।
ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ୧୬ ଦଣ୍ଡ-
ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ, ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀରେ ପାଣିଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ଓ ସୁଆଙ୍ଗ ପରିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ ।
ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ- ମାନସିକ ରଖୁଥିବା ଦାତା ମାନଙ୍କ ଘର ସମୁଖରେ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ହେଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସେଠାରେ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନ ମାନସରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟିର ପୌରାଣିକ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ବୈଶାଖ ମାସର ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖାଲି ଦେହରେ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଶୋଇବା, ଗଡ଼ିବା ସହିତ ଭୂମିପୂଜା, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, ଲୁଗା ବୁଣା, ହଳଦୀ ବଟା, କୂଅ ଖୋଳା ଠାାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷ ପାଇଁ କ୍ଷେତ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ହଳ ଚାଳନା, ଧାନ ରୋପଣ, ବଛା, ଅମଳ ଆଦି ସୁଆଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । କୃଷି ଓ କୃଷକ ପରିବାରର କାହାଣୀକୁ ଆଧାରିତ କରି ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ଭାବେ ପରିଚିତ ।
ପାଣି ଦଣ୍ଡ– ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ଶେଷ ପରେ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଜଳାଶ୍ରୟ ଅଥବା ପୋଖରୀରେ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ପାଣିଦଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି । ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳ ଓ ପତ୍ରରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ସହିତ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ପୋଖରୀରେ ୧୩ ଥର ପାଣିରେ ବୁଡି ୧୩ ଆଞ୍ଜୁଳା ଜଳ ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଆଣି ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଏଠାରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ପରେ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ଦିନ ତମାମ ଯେଉଁ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପଣା, ଲିଆ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଗଛ ଛାଇରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ନିୟମ ରହିଛି ।
ଅଗ୍ନି ଦଣ୍ଡ- ମାନସିକଧାରିମାନେ ଦେନିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ପାଟ ଦଣ୍ଡୁଆ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଅଗ୍ନି ଦଣ୍ଡ ଧରି ସେଥିରେ ଝୁଣା ପକାଇ ଅଗ୍ନି ଦଶ ଖେଳି ଖେଳି ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଅଗ୍ନିରେ ଝୁଣା ଫିଙ୍ଗି ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଦଣ୍ଡର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶନୀୟ । ସେଠାରେ ମା ଙ୍କ ପ୍ରଭାକୁ ନୃତ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ମାନସିକ ରଖି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇଥିବା ପାଟଭୁକ୍ତା କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି, ମୁଣ୍ଡରେ କଳାକନା ବାନ୍ଧି, ରକ୍ତସିନ୍ଦୁର ଚିତା ଲଗାଇ କାଳୀପ୍ରଭା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଢୋଲର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁଣା ନିଆଁର ପ୍ରୟୋଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ଠାରେ କାଳିକା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ପରେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଚେତା ଫେରିପାଇ ସେ ଶାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲା ପରେ ଦଣ୍ଡସୁଆଙ୍ଗ ବା ପାରମ୍ପରିକ ଚଢ଼େୟା ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।
ରାତି ସମୟରେ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ-
ଦଣ୍ଡ ସୁଆଙ୍ଗକୁ ଦଣ୍ଡ ଚଢେୟା ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଚଢେୟା-ଚଢେୟାଣି, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ଡୁବୁଡୁବା, ଗୌଡ-ଗଉଡ଼ୁଣୀ, ସାପ-ସାପୁଆଣୀ, ସୀପାହୀ, ବୀଣାକାର ଭଳି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଯୋଗେ ହାସ୍ୟରସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମେତ ବହୁ ହିତୋପଦେଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢେୟା ନାଚ ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ତଢ଼େୟାଣୀ, ସାପ ସୁପୁଆଣୀ ଓ ଇଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ କଥାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ଓ ଅପେରା ଭଳି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି । ରାତ୍ର ଶେଷ ପରେ ନାଟକ ଶେଷ କରି ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ଦଳ ଭୋରରୁ ହିଁ ଅନ୍ୟ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ସାମୁହିକ ଭାବେ- କଳାକୁଦ୍ରମଣୀଙ୍କୁ ଭଜ ହେ- କହି ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି । ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଶିକ୍ଷିତ, ଅଶିକ୍ଷିତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ପଛୁଆବର୍ଗ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ବୀଣାକାରଙ୍କ ଗୀତ-
ଦଣ୍ଡ ପାଳନ ବେଳେ ବୀଣାକାରଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଗୀତରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି । "ହେ ରଷିପୁତ୍ରେ, ଅଇଲେ ହର, ଦେଇଗଲେ ବର, ଅନ୍ୟସେବା ଛାଡ଼ି ଏସେବା କର, ଏସେବା କଲେ କିଫଳ ପାଏ ? ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହୁଏ, ଶୁଖିଲା କାଠ କଞ୍ଚା ହୁଏ, ଭଜା ମୁଗ ଗଜା ହୁଏ, ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ରଦାନ ପାଏ, ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଏ, ଦୂରା ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ।" ଏହିପରି କଥା ସବୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ।
ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟର କଠୋର ନିୟମାବଳୀ-
ନିଜ ଘରେ ଦଣ୍ଡନାଟ କଲେ ଅଥବା ଦଣ୍ଡରେ ମିଶିଲେ ପାପ ଓ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି । ଭୂକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି । ଦଣ୍ଡରେ ମିଶିଲେ ଏମାନେ ୧୬ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ । ସେଭିତରେ ଆହାର, ଉଜାଗର, ମୈଥୁନ ତ୍ୟାଗ, ଗୃହ ତ୍ୟାଗ, ପଦ ଗମନ, ଶ୍ମଶାନ ରହଣୀ, ଧୂଳି, ପାଣି ଦଣ୍ଡ, ଅଗ୍ନି ଦଣ୍ଡ, ଗୃହ ଦଣ୍ଡ, ଅଙ୍ଗବନୀ, ମେରୂପଟା (କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ିବା), ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା, କୂଳଭୋଜି, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଆଦି ଅନ୍ୟତମ । ଲିଆ, ପଣା ଓ ମୁଗ ସିଝା ଏମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ । ଏମାନେ ଶିବ, ପାର୍ବତୀ, କାଳୀ, କଳସ, ବେତ, ଛତ୍ର, ବାନା, ଆଲଟ, ଚାମର, ଘଣ୍ଟ, ହୋଲ, ମହୁରୀ, ଶଙ୍ଖ, ତୁରୀ ଧରି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ମାନସିକଧାରୀ ବା ଜଜମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରରେ ଦଣ୍ଡ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଧାପେଟରେ ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ ପାଣିଦଣ୍ଡ ପରେ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଲିଆ, ପଣା ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ମାନସିକଧାରୀ ରନ୍ଧା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ କେବଳ ଭାତ ଓ ଡାଲମା ହୋଇଥାଏ । ଡାଲମାରେ କୌଣସି ପରିବା କଟା ଯାଇ ନ ଥାଏ କି ଏହା ଫୁଟା ଯାଇନଥାଏ । ଦିନରେ କେବକ ଗୋଟିଏ ଥର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଆହାର ଖାଇ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହନ୍ତି । ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଭାବେ ଖରା, ପାଣି, ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତାପ ସହିବା ସହ ମାଇଲ ମାଇଲ ଚାଲି ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ କରିଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ଚାଷ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖରା ବର୍ଷରେ କାମ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।
ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟର ଉଦଯାପନୀ ମେରୁ ଯାତ୍ରା-
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟର ଉଦଯାପନୀକୁ ମେରୁ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଇଥାଏ । ମହା ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଉଦଯାପିତ ହୁଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ମେରୁ ପର୍ବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ । ୧୩, ୧୫, ୨୧ ଦିନ ବୁଲିବା ପରେ ଦଣ୍ଡ ଦଳ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଜ ନିଜ କାମନା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ମେରୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ମେରୁ କୁଣ୍ଡର ଦୁଇ ପାଖରେ କାଠର ଦୁଇଟି ଖୁଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଦୁଇଟିକୁ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାଠ ଦ୍ଵାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଯଜ୍ଞ ଶେଷ କରାଯାଇ ପାଟଭୁକ୍ତା କିମ୍ୱା ଗୁହାରିଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କାଳୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଦଣ୍ଡୁଆ ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହ ମେରୁ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ରହିଥିବା କାଠରେ ତାଙ୍କୁ ଓଲଟା ଝୁଲାଇବା ସହିତ ଝୁଣା ଧୂଆଁ ଝାସରେ ପାଟଭୁଭାଙ୍କ ନାକରୁ ତିନି ଟୋପା ରକ୍ତ ଝରିପଡେ । ଏହା ପରେ ସେ ଅଚେତ ହୋଇ ଝୁଲି ରହନ୍ତି | ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରି ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଉଦଦଯାପିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପର ଦିନ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ନିକଟ ତୋଟାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବା ସହ ଆମିଷ ଭୋଳନ କରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି । ଏଭଳି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର