ହୋହଲ୍ଲାରେ କମ୍ପିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ, ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି !
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଷ୍ଟମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟ ।
Published : March 7, 2026 at 7:45 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ବୈଠକରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ । ଦୀର୍ଘ ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯିବାରୁ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୋହଲ୍ଲା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କିର୍ତ୍ତୀ ଭାସନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଷ୍ଟମ ବୈଠକ:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଷ୍ଟମ ବୈଠକ ସଦର ମହକୁମ୍ମା ଛତ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ହେଲା ସମସ୍ତ ନଳକୂପ ଓ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ମରାମତି, ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଜଳକ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତି ହୋଇଛି । ସେହିପରି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶେଷକରି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ନିରବଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଖରାଦିନରେ ସମ୍ବେଦନତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆଦିବାସୀ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ:
ଏହି ଅବସରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଜନହିତୈଷୀ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସମୟରେ, ଆଦିବାସୀ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଧାୟକମାନେ ବୈଠକରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା:
ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ, ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମିଶନ, ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ, ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ, ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି ବିଭାଗ, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ, କୃଷି ବିଭାଗ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ, ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିବା ବେଳେ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
ସୂଚନାନୁଯାୟୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦୨୫–୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧,୦୦,୧୩,୬୪୬ ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୧,୩୮,୫୦,୦୦୦ ଶ୍ରମ ଦିବସର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା (ଗ୍ରାମୀଣ)ରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଗାଇବାରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଖିଦୃଶିଆ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିଛି । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା (ଗ୍ରାମୀଣ) ରେ ୩୨୦୬ ଗୃହ ଏବଂ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ୪୬୧୪ ଗୃହ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇପାରିଛି । ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଆବଣ୍ଟିତ ୫୦% ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇସାରିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ୫୨,୫୦୭ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ୪୪,୭୩୦ ଅର୍ଥାତ ୮୫% ହାସଲ କରାଯାଇପାରିଛି ।
ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବୈଠକରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ ବୈଠକରେ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଗଞ୍ଜାମ–୧, ଗଞ୍ଜାମ–୨ ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତି ଓ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ବୈଠକରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
ବୈଠକରେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ କଥା କଟାକଟି :
ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ସାତ ମାସ ପରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବୈଠକରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କଥାଛଳରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ବଦନାମ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କିର୍ତ୍ତୀ ଭାସନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି କାହାରିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଓ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ଏହି ବୈଠକରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ଡ଼ଃ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ନୀଳମଣି ବିଷୋୟୀ, ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଓ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଇଁ, ଉପଧ୍ୟକ୍ଷା ଏସ୍. ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦୋରା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି କୀର୍ତ୍ତି ୱାସନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜସିର୍କେ , ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବିନାଶ କୁମାର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଆଜିର ବୈଠକରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବାରୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର