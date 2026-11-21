ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନାରେ ମହିଳା SIଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ! ତଦନ୍ତ ଜାରି
୨୦୨୪ ବ୍ୟାଚ୍ର ପୋଲିସ ଏସ୍.ଆଇ ଭାବରେ ପ୍ରଭାସିନୀ ସାହୁ ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ ପରେ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଏହି ଥାନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 21, 2026 at 7:18 PM IST
ଗଞ୍ଜାମ: ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ । ପୋଲିସ କ୍ୱାର୍ଟର ପରିସରରେ ଏସ୍.ଆଇ ପ୍ରଭାସିନୀ ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବେକରେ ଲୁଗା ଲଗାଇ ଝୁଲି ପଡିଥିଲେ ପୋଲିସ ଏସ୍.ଆଇ ପ୍ରଭାସିନୀ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖବର ଜଣାପଡିବା ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରୀଶ ବି.ଶି ।
ସେପଟେ ପୋଲିସ କ୍ୱାର୍ଟର ପରିସରରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମହିଳା ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିଳା ଏସ୍.ଆଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତାହାର ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଆଶା ନେଇ କରାଯାଉଛି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୪ ବ୍ୟାଚ୍ର ପୋଲିସ ଏସ୍.ଆଇ ଭାବରେ ପ୍ରଭାସିନୀ ସାହୁ ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ କରିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ମାମଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ନାଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାରିବାରିକ ଚାପ ରହିଥିଲା ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଲିସ ଏସ୍.ଆଇଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ରହିଥିବା ନେଇ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ।
ମୃତକଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପୁରୀରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟ୍ରେନିଂରେ ରହିଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍.ପି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ସକାଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କ୍ବାଟରରେ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଘଟଣା ନେଇ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ।
ଗତ ଦୁଇ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅଧିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଭଳି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ନେଇ କୌଣସି ଚାପ ନଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କାହଁକି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆଇଆଇସି ? ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ସଠିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର