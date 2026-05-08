ଗଞ୍ଜାମ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ନବୀନ ଦେଲେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା
ଶିଶୁର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : May 8, 2026 at 7:40 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି । ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାଳାଶ୍ରମ ପରିସରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡି ଦେଲା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ସହାୟତା:
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ୩ ବର୍ଷର ଅସହାୟ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ରହିଥିବା ବାଳାଶ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଛି । ଶିଶୁର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ଶିଶୁ ରହୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ଗସ୍ତ କରି ଦଳର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଶିଶୁ ନାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଆକାରରେ ଏହି ଅର୍ଥ ରାଶି ରଖିବା ପାଇଁ ବାଳାଶ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଦଳର ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡ. ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉପଟ୍ଟନାୟକ, ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳାଇ ଓ ସୁଲକ୍ଷଣା ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ ଦେବୀ ପ୍ରମୁଖ ରହିଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଏଭଳି ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଦେଇଥିବା ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଉଦବେଗ:
ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ନେତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭାଇ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର । ତିନି ବର୍ଷର ଝିଅ ଆଗରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପୀଡିତା ନ୍ୟାୟ ଲାଗି ଧାରଣା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।’ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର