ETV Bharat / state

ଗଞ୍ଜାମ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ନବୀନ ଦେଲେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା

ଶିଶୁର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

GANJAM PREGNANT WOMAN MURDER
ଗଞ୍ଜାମ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 8, 2026 at 7:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି । ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାଳାଶ୍ରମ ପରିସରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।‌

ଗଞ୍ଜାମ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)

ବିଜେଡି ଦେଲା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ସହାୟତା:

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ୩ ବର୍ଷର ଅସହାୟ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ରହିଥିବା ବାଳାଶ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଛି । ଶିଶୁର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ଶିଶୁ ରହୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ଗସ୍ତ କରି ଦଳର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଶିଶୁ ନାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଆକାରରେ ଏହି ଅର୍ଥ ରାଶି ରଖିବା ପାଇଁ ବାଳାଶ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଦଳର ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡ. ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉପଟ୍ଟନାୟକ, ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳାଇ ଓ ସୁଲକ୍ଷଣା ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ ଦେବୀ ପ୍ରମୁଖ ରହିଥିଲେ ।

ଏହି ଅବସରରେ ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଏଭଳି ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ‌‌। ଏଥିସହ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଦେଇଥିବା ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଉଦବେଗ:

ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ନେତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭାଇ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର । ତିନି ବର୍ଷର ଝିଅ ଆଗରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପୀଡିତା ନ୍ୟାୟ ଲାଗି ଧାରଣା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।’ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶାଶୂ ଘର ଦୁଆରେ ବସି ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଥିଲେ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟା

ହିଞ୍ଜିଳିରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋହନଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ସହ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଥଇଥାନ ଦାବି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

NAVEEN PATNAIK
HINJILI MURDER
BJD FINANCIAL ASSISTANCE
ଗଞ୍ଜାମ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
GANJAM PREGNANT WOMAN MURDER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.