ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ କାଳିଆକୁ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର୍, ଗୁରୁତ୍ତର ଭାବେ MKCGରେ ଭର୍ତ୍ତି, ୯ MM ପିସ୍ତଲ ଜବତ
କାଳିଆ ନାଁରେ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୨ଟି ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମାମଲାରେ ତାର ସଂପୃକ୍ତି ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : July 24, 2026 at 9:59 PM IST
Ganjam police encounter Kalia, ବ୍ରହ୍ମପୁର : ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ଘଟାଇ ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ କାଳିଆ ଓରଫ ଘନଶ୍ୟାମ ବେହେରାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର । ପୋଲିସର ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଅପରାଧି କାଳିଆର ଆଣ୍ଠୁରେ ବାଜିଛି ଗୁଳି । ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।
କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସକୁ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର-
ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ଡଜେନ୍ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅପରାଧିରେ ସାମିଲ ରହି ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ କାଳିଆ ଓରଫ ଘନଶ୍ୟାମ ବେହେରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଦଳା - ସିଂହାସିନି ରାସ୍ତାରେ ରହିଥିବା ଖବର ପାଇ ଥାନାଧିକାରୀ କୁଳମଣି ସେଠୀ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଚଢାଉ କରିବା ସମୟରେ କାଳିଆ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ବୋମା ଫିଙ୍ଗି କାଳିଆ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାହାର ପାଲଟା ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ କାଳିଆର ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । ପୋଲିସ କାଳିଆକୁ କାବୁ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସହିତ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲକୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବିଶି ଏ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "କାଳିଆ ନାଁରେ ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଚୋରି ଓ ଡକାୟତି ଭଳି ବହୁ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ପ୍ରାୟ ୧୨ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଥିଲା । ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା କାଳିଆ ଓରଫ ଘନଶ୍ୟାମ ବେହେରା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଇତଡ଼ା ସାହି ଅଞ୍ଚଳର । ନିକଟରେ ପାଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ କାଳିଆ ସଂପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ସେହି ଘଟଣାରେ ଡକାୟତି କରିବା ସହିତ ଗୁଳି ଚାଳାଇଥିଲା । ଏପରିକି ପୁରଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ରହି ସେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ୱାଣ୍ଟେଡ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୁରଷୋତ୍ତମପୁର ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରି କାଳିଆକୁ ଧରିୁବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲା । କାଳିଆ ନାଁରେ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୨ଟି ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମାମଲାରେ ତାର ସଂପୃକ୍ତି ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି । ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ କାଳିଆ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ୯ ଏମ୍.ଏମ୍ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ ଜବତ ହୋଇଥିବା," ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବିଶି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମହମ୍ମଦ ନଫିସ ଗୁରୁତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁରୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର