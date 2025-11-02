ଗଞ୍ଜାମ ପୋଡ଼ମପେଟାରେ ଗର୍ଜିଲା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ସ୍ବର, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଲା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବିଲ୍
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବିଶ୍ଵନେତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବିଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
Published : November 2, 2025 at 10:41 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ଗଞ୍ଜାମ: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଖରା ଦିନରେ ରେକର୍ଡ଼ ତାପମାତ୍ରା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଅହରହ ବର୍ଷା, ଶୀତ ଦିନରେ କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରଦୂଷଣ ଧିରେ ଧିରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଜଙ୍ଗଲକ୍ଷୟ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ଦିନକୁ ଦିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ କରିଚାଲିଛି । ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଉପକୂଳ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରର ଆଁ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଲାଭ ବଢାଇବା ଲୋଭରେ ଆମର ପରିବେଶକୁ ଅହରହ ନଷ୍ଟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପୋଡ଼ମପେଟା ଠାରେ ଏକ ବୃହତ୍ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ଚାଲନ୍ତୁ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଜାଣିବା ଏଥିରେ କଣ ରହିଛି...
ଜଳବାୟୁ ବିଲ୍ କ'ଣ?
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୋଡୁମପେଟା ଗ୍ରାମ । ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରୀନପିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆହ୍ୱାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ଜଳବାୟୁ ବିଲ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଥିଲା ଆଗାମୀ ୧୦ ତାରିଖରେ ବ୍ରାଜିଲରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା COP 30 ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବିଶ୍ଵନେତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା । ଯାହାକି ଏହି ବିଶାଳ ମୁଦ୍ରିତ ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା “ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ ମାନେ ଦେୟ ଦିଅନ୍ତୁ " ନାମକ ବିଲ ଜରିଆରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବିଲ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ଗ୍ରହଣ ହେବା ପର ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା ଚରମ ପାଣିପାଗ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଚୟନ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କ୍ଷତିର ପ୍ରକୋପ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ବିଶ୍ବର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
“ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ” :
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ୧୦ ତାରିଖରେ ବ୍ରାଜିଲରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି COP 30 । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜଳବାୟୁ ବିଲ୍ । ଯାହାକି ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଗମମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ହେଉଥିବା ଜଳବାୟୁ ଜନିତ କ୍ଷତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି । ଜଳବାୟୁ ଜନିତ କ୍ଷତି ଉପରେ ବ୍ରାଜିଲରେ ହେବାକୁ ଥିବା COP-30 ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୀନପିସ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏଭଳି ବୃହତ୍ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଆଦାୟ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ପୋଡ଼ାମପେଟାର ସ୍ଵର “ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ” ସାର୍ବଜନୀନ ଦାବୀକୁ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
୧୦ ରୁ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଛି ପରିସ୍ଥିତି:
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରର ଆଁ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲାଣି । ଏପରିକି ସମୁଦ୍ର ଧିରେ ଧିରେ କୂଳ ଖାଇ ଆଉ କେତେକ ଗ୍ରାମର ନିକଟତ୍ତର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଗତ ୧୦ ରୁ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବିଶ୍ଵର ବିଭିନ୍ନ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କର୍ପୋରେସନଗୁଡ଼ିକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି । ଏଣୁ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଗମମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ହେଉଥିବା ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ହିସାବ ବାହାର କରାଯାଇଛି ।
ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କର୍ପୋରେସନ ମୂଖ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ୟାରିସ୍ ଜଳବାୟୁ ଚୁକ୍ତିନାମା (୨୦୧୬-୨୦୨୫) ପର ଠାରୁ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କର୍ପୋରେସନର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ (CO2) ନିର୍ଗମନରୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ୫.୩୬ ଟ୍ରିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଏହି ବିଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ଵର ଦକ୍ଷିଣ(Global South) ଦେଶ ଗୁଡିକର ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ବହୁ ଅଧିକ । ପାଶ୍ଟାତ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ଲାଭ ପାଇଁ ଜଳବାୟୁକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଆସୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ବିକ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଦେଶ ସମୂହ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଏହା ଆଣିଥିବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି ଏହି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଲ ।
ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଉପକୂଳବାସୀ:
ଗ୍ରୀନପିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସେଲୋମି ଗଡ଼ନାୟକ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶରେ ବାରମ୍ବାର ଗରମ ପ୍ରବାହ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପରି ଚରମପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହା ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ବାରମ୍ବାରତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସାଇନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏହି ବିନାଶକୁ ସିଧାସଳଖ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଜାଳିବା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜଳବାୟୁ କ୍ଷତିର ଆଗଧାଡିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ବାସଗୃହ , ଜୀବିକା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସଂଙ୍କଟରେ । ଯାହା ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାଁନ୍ତି ବରଂ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି ।"
ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆମ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା, କୃଷି, ସମୁଦ୍ର, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଆସୁଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ପରି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ବାରା ଅନ୍ତତଃ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ କିପରି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏହି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଦିଗ ଉପରେ ସଚେତନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ:
ଏହି ବିଲ୍ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାଦେୟ ୠଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଏହି ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାଁନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । COP30 ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଶ୍ଵ ନେତାମାନେ ଏପରି ବାର୍ତ୍ତାରୁ ସଚେତନ ହୋଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସେହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଜନତା ଓ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ବଢିଚାଲିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ:
କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ନିବେଶକଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ରହିଥିବା ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରଦୂଷକଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଗମନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍କଟକୁ ବଢାଇ ଚାଲିଛି । ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ, ବନ୍ୟା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଗରମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ମରୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଗୁରୁତର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶ୍ଵରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ COP30 ଉପରେ ବିଶ୍ବର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଗ୍ରାମ, ଘର, ବସତି ଓ ଜୀବିକା:
ପୋଡୁମପେଟା ଗ୍ରାମବାସୀ, ବି. ଆଦିଆମ୍ମାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ରହି ଆସୁଥିଲୁ । ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ର ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲା । ହେଲେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତେକବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆମର ଘର ଏବଂ ଆମର ଜୀବିକା ଇତିମଧ୍ୟରେ ହରାଇ ସାରିଛୁ । ଧିରେ ଧିରେ ସମୁଦ୍ରର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା । ଏବେ ଗ୍ରାମର ଅର୍ଦ୍ଧେକାଂଶ ସମୁଦ୍ର ବୁଡାଇସାରିଲାଣି । ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମର ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ନୂତନ ପୋଡୁମପେଟା ଠାରେ ନିର୍ମାଣଧିନ ଓ.ଡି.ଆର୍.ପି କୋଲେନୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ । ହେଲେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସମୁଦ୍ର ମାଡି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ନିଜର ଘର ଛାଡିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର