ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଜାଗ ଗଞ୍ଜାମ: ୯୨୨ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗ୍ରାମ ଚିହ୍ନଟ; ୧୧୦ ସ୍ଥାୟୀ, ୧୦୨୯ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଓ ଜନସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇଛି । ସ୍ଥିତି ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରଖାଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 27, 2026 at 4:51 PM IST
ଗଞ୍ଜାମ/ବ୍ରହ୍ମପୁର : ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ମୁକାବିଲା ଓ ଜନସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୋରଦାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭିତ ନହୋଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ।
ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ, ତହସିଲ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପରେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ୦୬୮୧୧-୨୬୩୯୭୮ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ଓ ମାଛଧରା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଉପକୂଳ ତହସିଲଦାର, ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୋଲିସ୍ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାର ଓ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମକୁ ତିନିଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଦୁଇଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଦଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଛତ୍ରପୁରସ୍ଥିତ ଓଏସ୍ଏପି ୮ମ ବାଟାଲିଅନ୍ର ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଦଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାତ୍ରପୁରରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଦଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଆସିକାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ୨୪ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୪ଟି ଏସ୍ଆର୍ସି ପାୱାର ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରହିଛି । ୧୧୦ଟି ଏମ୍ସିଏସ୍/ଏମ୍ଏଫ୍ଏସ୍ କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାନୀୟଜଳ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ୧,୦୨୯ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୯୨୨ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗ୍ରାମ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଫେଇ ଓ ଅବରୋଧ ହଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଖୋଡ଼ାସିଙ୍ଗି ବ୍ରିଜ୍ ସଫେଇ, ଗଜପତିନଗରର ଲୋ-ଲେଭଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିବା, ଗୋପାଳପୁର ଜଙ୍କସନ୍ ନିକଟ ବାହାନା ନାଳା ଉପରୁ ଗଛ କାଟିବା ଓ ଅବରୋଧ ହଟାଇବା, ବଞ୍ଚାଦେଇନଗରରେ ବାହାନା ନାଳା ସଫେଇ, ଶରଧାବାଲିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ବିହାରର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଳା ସଫେଇ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ୩୨୪.୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ଚୁଡ଼ା, ୩୩୨.୨ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ଗୁଡ଼ ଓ ୧୪,୨୦୦ ରୋଲ୍ ପଲିଥିନ୍ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୧,୬୩୬ଟି ଡଙ୍ଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧,୩୫୪ଟି ମୋଟରଚାଳିତ ଓ ୨୮୨ଟି ଅଣମୋଟରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ରହିଛି ।
ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ୩୦ଟି ଓ ପାରାଦୀପରୁ ଆସିଥିବା ୪ଟି ଟ୍ରଲରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ମତ୍ସ୍ୟଜେଟିରେ ୨ଟି ଟ୍ରଲର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି । ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରେ ୧୩ ଜଣ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୨ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଚାଲୁ ରହିଛି । ସେଠାରେ ୨୪୦ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୨୬୮ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୧୭୦ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୬୭୮ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୨୪ଟି ମାଗଣା ରୋଷେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଓ ଜନସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇଛି । ସ୍ଥିତି ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରଖାଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ରାଜସ୍ୱ) ଦେବଦତ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର (ଜରୁରୀକାଳୀନ) ସୁନୀଲ ସାଇ ଦେବାଶିଷ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସୌରଭ ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ଗଞ୍ଜାମରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବାରଣ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ, ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ/ବ୍ରହ୍ମପୁର