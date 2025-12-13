ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିଆରା ପରିକଳ୍ପନା
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତିନି ଥାକିଆ ଗତିଶୀଳ ମୁଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳି ଏସ୍କେଲେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଆଶୁତୋଷ ପାତ୍ର ।
Published : December 13, 2025 at 8:44 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଗହଳି ଭିତରେ ଠେଲା ପେଲା ହେବାରୁ କିଛି ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହା ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବର ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ନିଜସ୍ବ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିଆରା ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଆଶୁତୋଷ ପାତ୍ର । କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିପାରିବେ ତାହା ସେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତିନି ଥାକିଆ ଗତିଶୀଳ ମୁଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳି ଏସ୍କେଲେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋପବନ୍ଧୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆଶୁତୋଷ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଏକ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ତିନି ଥାକିଆ ଗତିଶୀଳ ମୁଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳି ଏସ୍କେଲେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନିୟମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ ।ମୁଖ୍ୟତଃ ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପ ଗୃହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସାମ୍ନା ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର ପଟେ ପୁଣି ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପ ଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଟମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଥାକିଆ ବିଶିଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଚକଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମୋଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେପରି କି ଏହା ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଗତି କରିବା ସହ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥିର ରହି ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିବ । ଯାହାକି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ବୟସ, ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରି ଏଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଚକ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯଦ୍ୱାରା ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରି ସୀମିତ ସମୟ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ । ଯାହାକି ଠେଲାପେଲା ଓ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣଙ୍କ ।
ଆଶୁତୋଷ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଛୁଟି ଦିନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି 20ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଆକଳନ କଲେ ବର୍ଷାକୁ ପାଖାପାଖି ଏକ କୋଟି ଭକ୍ତ ପୁରୀକୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାମ୍ପ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି, ଏହାର ଡେମୋ ଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜଗା ପ୍ରେମରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେବ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ରାମ୍ପ ଦ୍ବାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ନିକଟରେ ମୋର ଏକ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୋ ମନରେ ଜଗାଦର୍ଶନ ନେଇ ଏକ କଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ଜଗା ଦର୍ଶନ ।"
ଆସୁତୋଷଙ୍କ ମାଆ ମୀନତି ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, " ଜଗାଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଯେଉଁ ଠେଲାପେଲା ହେଉଛି ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା । । ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିନପାରିନଥିଲା । ତାମନର ଅଭିଳାସକୁ ନେଇ କଣ କଲେ ସବୁ ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକେ କିପରି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥି ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛି ।"
