ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ର, ସିକ୍ଯୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କ ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବେ ଡାକ୍ତର: ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପରେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିଶନ
ରୁଦ୍ରଙ୍କ ବାପା ବିଦେଶରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ବାପା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ଉଭୟେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 30, 2026 at 2:46 PM IST
NEET Achievers ବ୍ରହ୍ମପୁର: କୁହାଯାଏ ମନରେ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରଖି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ହାର୍ ମାନିଯାଏ...ସଫଳତା ପାଦ ଛୁଏଁ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଆଖି ଓଦା କରିବ । ଉଭୟଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ ଚଳଚିତ୍ର କାହାଣୀ ପରି ଲାଗିପାରେ । ପାଠ ପଢିବାକୁ ଅର୍ଥ ନଥିଲା । ବାପା ମା’ କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢାରେ ଅର୍ଥାଭାବ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ । ପୁଅ ଓ ଝିଅକୁ ଡାକ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କାହା ବାପା ବିଦେଶରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ 8 ହଜାର ଦରମା ପାଇ ମଧ୍ଯ ଝିଅର ଡାକ୍ତର ହେବା ସ୍ବପ୍ନକୁ ମଉଳିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଏବଂ ଛତ୍ରପୁରର ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପଣ୍ଡା । ଉଭୟେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ର ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଏବଂ ଛତ୍ରପୁରରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଚଳିତଥର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ରାଙ୍କ ରଖିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଥିଲେ ।
ରୁଦ୍ରକୁ ପାଠ ପଢାଇବାକୁ ବାପା ବିଦେଶରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା, ଖଣ୍ଡଦେଉଳୀ ଗ୍ରାମର ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ( 17 ବର୍ଷ) । ଚଳିତଥର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ରାଙ୍କ ରଖି ରୁଦ୍ର କୋରାପୁଟର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ରୁଦ୍ରର ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇବା ପଛର କାହାଣୀ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ । ଟିଭିରେ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବଡ଼ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ରୋଗୀ ସେବା କରିବାକୁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ରୁଦ୍ର । କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ବଚ୍ଛଳ ନଥିଲା । ବାପା ଚାଷବାସ କଲେ ଚଳୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର । ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନିଜର ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ରୁଦ୍ର । ହେଲେ ଗ୍ରାମର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିବା ଅନୁଭବ କରି ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ଓମାନର ମସ୍କଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେବ ସେଠାରେ ସେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ।
ସଫଳତା ପଛରେ ବାପା-ମା’
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି, ‘ପିଲାଟି ବେଳୁ ରିୟଲିଟି ଶୋ’ ଦେଖି ଡାକ୍ତର ହେବାର ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସୁଦେବ ମହାରଣା ସାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ମାନି ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିଥିଲି । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ବାପା ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନାମ ଲେଖାଇ ଥିବାରୁ ବହୁତ୍ ଖୁସି । ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ବାପା’ ମା’ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ।
ବାପା ବାହାର ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ମା’ । ପୁଅ କେଉଁଠି ପଢିବ, କିପରି ପଢିବ ଏଥିପାଇଁ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡୁଥିଲେ ମା’ । ଆଗକୁ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ମା’ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା । ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର ଲୁହ ।
ବର୍ଷେ ଧରି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ..
ପୁଅର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ମା’ କୁହନ୍ତି, ‘ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସେତେଟା ଭଲ ନଥିଲା । ପୁଅ ଅଷ୍ଟମ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ବାପା ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଠ ପଢାଇବା ଆଶାରେ ବିଦେଶ ପଳାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ପୁଅକୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ପାଠ ପଢାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସକ୍ଷମ ନଥିବା ବେଳେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ।’ ବର୍ଷେ ଧରି ଉଦ୍ୟମ ପରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଥିବା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା’ ।
ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାରର ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ:
ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପଣ୍ଡା (18 ବର୍ଷ) ଚଳିତଥର ନିଟ୍ରେ ଭଲ ରାଙ୍କ ରଖି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 49,066 ରାଙ୍କ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ 1534 ରାଙ୍କ ରଖିଥିଲେ । ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ।
ତେବେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ଯାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସହଯୋଗ କାହାଣୀ ଯେତିକି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତିକି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମଧ୍ୟ । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥିଲା ଦିନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ । ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ସତେ ଯେପରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଥିଲା । ବାପା ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ମାସିକ 8 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି । ଝିଅର ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପୂରା ପରିବାର ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ।
ନିଟ୍ରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହଜ ନଥିଲା...
ସଂଘର୍ଷ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, ‘ବାପା 8 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଭଲ ରାଙ୍କ ରଖିଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି । ବାପା ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି । ଘରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା କେବେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ।’
ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଛି:
ଅନ୍ୟପଟେ ଝିଅର ସଫଳତା ନେଇ ମା’ ନିବେଦିତା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଝିଅ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା । ନିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଘରୁ ବାହାରେ ରାତି 9ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ଥାଏ । ତା’ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତାକୁ ମିଳିଛି ।’
ସେପଟେ ଦୁଇ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳତା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗାଇଡ୍ କରି ଆସୁଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ବାସୁଦେବ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି, ‘ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଆଉ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଛି ।’
ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବୃଥା ଯାଏନି । ଯାହାର ଜ୍ବଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ରୁଦ୍ର ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଉଭୟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚୟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର