ଗଞ୍ଜାମ ମ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠକେଇ ମାମଲା, ୫ ଜଣଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ
ଖଲ୍ଲିକୋଟର JMFC କୋର୍ଟ ନଅ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ।
Published : September 20, 2026 at 11:58 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମ୍ୟୁଲ୍ (ଜାଲ୍) ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ କାରବାର ଓ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଜୁଡିସିଆଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ (JMFC) କୋର୍ଟ 5 ଜଣଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖଲ୍ଲିକୋଟର JMFC କୋର୍ଟ ନଅ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ: ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ସୁଦାମ ପାତ୍ର, ପବିତ୍ର ସାହୁ, ବିମଳ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ।
କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଥାନାରେ ମ୍ୟୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଠକେଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେମାନେ ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ATM କାର୍ଡ, ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ 'ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍' ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ।
ଏନେଇ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏସଡିପିଓ ଏସକେ ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ସହିତ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍, ATM କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ କାର୍ଡ, ଚେକବୁକ୍ ଏବଂ ହୋଟେଲ ବିଲ୍ ଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଅଦାଲତ 9 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।