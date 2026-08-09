ଟ୍ରେନରୁ ଖସିପଡି ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ! ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି
କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଵେଷଣରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନରୁ ଖସିପଡିଥିଲେ ଶ୍ରମିକ ଜଣଙ୍କ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 9, 2026 at 10:13 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଵେଷଣରେ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନରୁ ଖସିପଡି ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଭୀଷ୍ମଗିରି ଗ୍ରାମର ୩୧ ବର୍ଷୀୟ ଟୁନା ବେହେରା । ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଟୁନା ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବା ସମୟରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ତାମିଲନାଡୁର କୁଡାଲୋର ପୋର୍ଟ ଜଙ୍କସନର ପାଟମ୍ବକମ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛି ।
ସେପଟେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ନିହାତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ଶବ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ସକ୍ଷମ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏନେଇ ସହାୟତା କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀଷ୍ମଗିରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାହିର ସ୍ଵର୍ଗତ ଟିଙ୍କା ବେହେରାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ୩୧ ବର୍ଷିୟ ଟୁନା ବେହେରା ଗତ ଶନିବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ ୫ଟା ସମୟରେ ଟ୍ରେନରୁ ଖସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଟୁନା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଵେଷଣରେ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଚେନ୍ନାଇ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ । ହେଲେ ଚେନ୍ନାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଟୁନା ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ତାମିଲନାଡୁର ମାଲେପାଟମ୍ବକମ୍ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନରୁ ଖସିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୁଡ଼ାଲୁର୍ ପୋର୍ଟ ଜଙ୍କସନ୍ ରେଲୱେ ଥାନା ପୋଲିସ (ଜିଆରପି) ଖବର ପାଇ ଉକ୍ତ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ସେଠାକାର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ପପୁ ସେଠୀ ଏବଂ ରାଜୀବ ବେହେରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଟୁନାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୃତ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ବିଧବା ମା ଝୁନୁ ବେହେରା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀ ରହିଛନ୍ତି ।
ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ ତାହାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବିଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ଭିଟାମାଟି ଭୀଷ୍ମଗିରି ଆଣିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଖବର ପାଇବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏନେଇ ପତ୍ର ଲେଖିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ପରେ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ତତ୍ପରତା; ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର