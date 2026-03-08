'ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ'ର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା, UPSC ପରୀକ୍ଷାରେ 5 କୃତକାର୍ଯ୍ୟ
'ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା । UPSC ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା–୨୦୨୫ରେ 5 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 8, 2026 at 12:37 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ (UPSC) ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା (CSE) ଫାଇନାଲ୍ ରେଜେଲ୍ଟ-୨୦୨୫ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ୯୫୮ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଓଡିଶାର ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଯୁବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 'ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ UPSC ପରୀକ୍ଷାରେ 5 ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଏହା ଆଗାମୀ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ 'ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ' ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (UPSC) ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା–୨୦୨୫ ରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ମେଧାବୀ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଇଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ "ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ" ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (UPSC) ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା–୨୦୨୫ ରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ମେଧାବୀ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା।
ସଫଳତା ପାଇଥିବା ପ୍ରତିଭାମାନ ହେଉଛନ୍ତି:
ସାତ୍ତ୍ବିକ ସତ୍ୟକାମ ଦେବତା (ରାଙ୍କ-100)
ସାଇ ରମଣ ପାତ୍ର (ରାଙ୍କ-285)
ବିଶାଲ ପଟ୍ଟନାୟକ (ରାଙ୍କ-341)
ଦେବବ୍ରତ ପରମାଣିକ (ରାଙ୍କ-467)
ଗୋପୀନାଥ ସାହୁ (ରାଙ୍କ- 759)
ଗାଇଡାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ସଫଳତା:
ଓଡ଼ିଶାରୁ UPSC, OPSC ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କିଭଳି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇ ଦେବ ସେନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ସ୍ବରୁପ 'ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ' ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ, IAS, IPS IFS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗାଇଡାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ UPSC ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଓଡିଶାରୁ 8 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନେ କିଭଳି ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମକ୍ ଇଣ୍ଟଭ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ UPSC ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କିର୍ତ୍ତୀ ଭାସନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଜିଲ୍ଲାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଆଣି ଦେଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ 'ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ'ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି । ୧୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ (ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା) ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ।"
