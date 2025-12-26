ଗଞ୍ଜାମରେ ନୂଆବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ IAS/OAS ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଗଣା କୋଚିଂ
ୟୁ.ପି.ଏସ୍.ସି/ଓ.ପି.ଏସ୍.ସି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜାନୁୟାରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ନିଃଶୁଳ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
Published : December 26, 2025 at 10:45 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର/ଗଞ୍ଜାମ: ଆଗାମୀ ନୂତନ ବର୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପଦକ୍ଷେପ 'ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ' । ଜିଲ୍ଲାରେ ୟୁ.ପି.ଏସ୍.ସି./ଓ.ପି.ଏସ୍.ସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଯୋଗୀତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଯୁବବର୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ, ସଂରଚିତ ଓ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣମାନର ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।
ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ-
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ୍ବି. କୀର୍ତ୍ତି ଓ୍ବାସନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମଳନୀ ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ ଓ ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । "ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରି, ନିଃଶୁଳ୍କ, ସଂରଚିତ ଓ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣମାନର ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁ.ପି.ଏସ୍.ସି./ଓ.ପି.ଏସ୍.ସି. ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା କିପରି ଲାଭ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ତାହା ହେଉଛି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ," କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦିଆଯିବ ଏହି ତାଲିମ-
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ମେଧାବୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ଉପଖଣ୍ଡରେ ତିନୋଟି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ତିନି ଉପଖଣ୍ଡରେ ରହିଥିବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରରେ ୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
କେବଳ ୟୁ.ପି.ଏସ୍.ସି./ଓ.ପି.ଏସ୍.ସି ନୁହେଁ –
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ୟୁ.ପି.ଏସ୍.ସି./ଓ.ପି.ଏସ୍.ସି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଏଥିସହିତ ଓ.ଏସ୍.ଏସ୍.ସି., ଏସ୍.ଏସ୍.ସି, ଆର୍ମି ରିକ୍ୟୁଟମେଣ୍ଟ ରାଲି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
କିପରି ହେବ ଚୟନ କଣ ରହିବ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା-
ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରରେ ୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଜାନୁୟାରୀ 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଜାନୁୟାରୀ 19, 2026 ରଖାଯାଇଛି । ଫେବୃୟାରୀ ମାସରୁ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି କୋଚିଂ କେନ୍ଦ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବାବର୍ଗ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ । ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ https://lakshya.ganjam360.com/ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଏପରିକି ପ୍ରତେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ନିଃଶୁଳ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀର ସୁବିଧା-
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଃଶୁଳ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଆଧୁନିକ ପୁସ୍ତକାଳୟ ସହିତ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହିବ । ଏପରିକି ୟୁ.ପି.ଏସ୍.ସି./ଓ.ପି.ଏସ୍.ସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଃଶୁଳ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଲାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟରଆକ୍ଟିଭ୍ ସେସନ୍ ସହିତ ସଂରଚିତ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନିଃଶୁଳ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଆଧୁନିକ ପୁସ୍ତକାଳୟ ଓ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀର ସୁବିଧା ରହିଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ରହିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା –
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ , ଓ.ଏ.ଏସ୍ ଏବଂ ଆଇ.ପି.ଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଗୋଳାବନ୍ଧ ଆର୍ମି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯାଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ କିପରି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହି ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର କମିଶନର୍ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେବଦତ୍ତ ପଣ୍ଡା ଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର