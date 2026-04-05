ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ୭୦ ଜଣ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଦିଆଯିବ ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : April 5, 2026 at 1:25 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ । IAS ଏବଂ OAS ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯିବ ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ 'ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର' ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେନେଇ ଦିଆଯିବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ୍ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ୭୦ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ ମାଗଣା ତାଲିମ୍ ।
ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କିପରି ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ?
ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବେନନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଚୟନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ୭ ଶହ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୭୦ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ୭୦ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ । କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୁହେଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛତ୍ରପୁର ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ।
ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ କିପରି ମିଳିବ ତାଲିମ ?
ଏଠାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ସହରକୁ ନ ଯାଇ ବରଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହି ତାଲିମ୍ ନେଇପାରିବେ । ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାରଥୀ ଆଇଏଏସ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢାଇବେ। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୂଭୂତି:
ଏଠାରେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ , ଆଇ.ପି.ଏସ୍ ଏବଂ ଆଇ.ଏଫ୍.ଏସ୍ ଭଳି ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୂଭୂତି । ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇ.ଜି ନିତି ଶେଖର ଯୋଗଦେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର ନିୟମିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କୀର୍ତ୍ତି ଭାଶନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡା.ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ? ସେନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପଛକୁ ନ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା:
'ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ କେନ୍ଦ୍ରର' ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ.ଅନିଲ କୁମାର, ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରା, ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ସୁଶ୍ରୀ ଏ.ଶସ୍ୟ ରେଡ୍ଡୀ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବିନାଶ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ।
ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତରେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି । ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛି ।ଏହା ଆମ ପରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବା । ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦୂରତା ବହୁତ କମିଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେପରି ପାଠ ପଢିବେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହି ସେହିପରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବୁ।"
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି," ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିବ । ଗଞ୍ଜାମର ଯୁବ ବର୍ଗ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୫ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲି । ଯାହା ଏବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୭୦ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଚୟନ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର