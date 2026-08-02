ଜୀବନକୁ ଲମ୍ବା କରିଦେଲା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ; ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଅମର ପାଲଟିଲେ ମିଥୁନ
ମିଥୁନଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗର ଘରର ଖୁସି, ସ୍ୱପ୍ନ ଉଜୁଡି ଯାଇଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସଂପର୍କୀୟ ସୁରଟ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସାରି ଗଞ୍ଜାମ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 2, 2026 at 7:05 PM IST|
Updated : August 2, 2026 at 7:27 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମୃତ୍ୟୁ ମଣିଷକୁ ମାରି ପାରେନି । ତାର ଶୀତଳ ଛୁଆଁରେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇ ଯାଏନି । ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ ଆୟୁଷକୁ ବଢାଇଦିଏ, ଜୀବନକୁ ଲମ୍ବା କରିଦିଏ । ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନାଁକୁ ଅମର କରିଦିଏ । ଠିକ ମିଥୁନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରି । ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରବାସରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ମିଥୁନ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ ହେଲେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି କାହା ହୃତପିଣ୍ଡରେ ତ କାହାର କିଡନୀ ଆଉ ଲିଭରରେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି । ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ମାନବ ହୃତପିଣ୍ଡ ସଫଳତାର ସହ ପରିବହନ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା ଯାହା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ରେଳବାଇ ରେଳବାଇ ଇତିହାସରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡି ଥିଲା ।
୨୯ରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ‘ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍’ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡଗଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳାଖାରୀ ଗ୍ରାମର ମିଥୁନ ସ୍ୱାଇଁ । ବୟସ ମାତ୍ର ୩୬ ବର୍ଷ । ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁଜରାଟର ସୁରଟର ଏକ କପଡା ତିଆରି କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଲେ । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏବଂ ପରେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୁଲାଇ ୨୯ରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ‘ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍’ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ ହେଲା ଜୀବନ୍ତ ହୃତପିଣ୍ଡ ପରିବହନ
ଏହା ପରେ ମିଥୁନଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କର ହୃତପିଣ୍ଡ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଶୁକ୍ରବାର ସୁରଟରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦସ୍ଥିତ ୟୁ.ଏନ୍. ମେହେତା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କାର୍ଡିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରକୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସମୟୋପଯୋଗୀ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରେନରେ ଏପରି ଜୀବନ୍ତ ହୃତପିଣ୍ଡ ପରିବହନ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ରେଳବାଇ, ପୋଲିସ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟରେ ‘ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର୍’ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଫଳ ଅଭିଯାନ ସମୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଙ୍ଗ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ନର୍ବାକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଓ କୁନି ପୁଅ
ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ । 4 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଉ ଅସହାୟ ପତ୍ନୀ ନର୍ବାକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏ ଅକସ୍ମାତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି । ମିଥୁନଙ୍କ ବାପା-ମା' ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଘରେ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ମିଥୁନ ମଝିଆଁ । କିଛି ମାସ ତଳେ ବଡଭାଇଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି । ଏବେ ମିଥୁନଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗର ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁ ଖୁସି, ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ପ୍ରକାର ଉଜୁଡି ଯାଇଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସଂପର୍କୀୟ ସୁରଟ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସାରି ଗଞ୍ଜାମ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ।
ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାବେଳେ ମିଥୁନ ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ । ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ସୁରଟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ୭୦ରୁ ୮୦ ଜଣ ଲୋକ ସୁରଟରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ହଠାତ ମିଥୁନଙ୍କର ଏପରି ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ।
ମିଥୁନଙ୍କ ବିୟୋଗ..ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଗର୍ବ ବି ଲାଗୁଛି
ମିଥୁନଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟ ଭାଇ ଚିତ୍ରସେନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ବର୍ଷେ ତଳେ ତାଙ୍କ ମାଁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ସେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ । ପୁଣି ମାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ଆସିଥାନ୍ତେ । ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା ।’
ମିଥୁନଙ୍କ ସାନଭାଇ ସନାତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କହନ୍ତି, ‘୨୭ ତାରିଖରେ ହଠାତ୍ ଭାଇଙ୍କ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ପଟ ଅଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲୁ । ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ । ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଂଗଦାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ୨୯ ତାରିଖ ଦିନ ହୃତପିଣ୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଡନୀ, ଲିଭର୍ ପରି ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ।’
କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଥିଲେ, ‘ଆଜି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି । ଏକଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରତିରୋପଣ ହେବ ଭାବିଲେ ସେତିକି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଆଉ କାହାର ଶରୀରରେ ଲାଗିବ । ସେମାନେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବେ । ସେହିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଭାଇ ବଞ୍ଚି ରହିବେ । ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚାର ।’
ଏହି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତୀ ବିଷୋୟୀଙ୍କ କହନ୍ତି, ‘ମେଡିକାଲରେ ଦୁଇ ଦିନ ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ମିଥୁନ୍ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଠାକାର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କଠାରୁ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲୁ । ତା ପରେ ତାର ପତ୍ନୀ ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଅଙ୍ଗଦାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।’
ମୃତକଙ୍କ ଶଳା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ କହନ୍ତି, ‘ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଓ ଭଣଜା ଏକା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲେ ପରିବାର ଚଳି ଯାଇ ପାରନ୍ତେ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ଗଲା ଜୀବନ୍ତ ମାନବ ହୃତପିଣ୍ଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଅମର ! ଅଙ୍ଗଦାନ କଲେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ବାଲି ଜାମୁଦା