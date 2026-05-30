କୃପାସିନ୍ଧୁପୁର ଗାଁରେ ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ, ଗୋଟିଏ କୂଅ ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭରସା
ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡ଼ହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଳକ କୃପାସିନ୍ଧୁପୁର ଗାଁରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : May 30, 2026 at 2:55 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଖରା ଯେତିକି ବଢୁଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ସେତିକି ବଢୁଛି । କେଉଁଠି ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ମୋଟରରେ ପାଣି ଉଠୁନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନଦୀ, ନାଳ, କୂପ ଏବଂ ପୋଖରୀ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଳକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମସିହାଖାଲି ପଞ୍ଚାୟତର କୃପାସିନ୍ଧୁପୁର ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ । ଏବେ ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୂଅ ଉପରେ ଭରସା କରି ଚଳୁଛନ୍ତି କୃପାସିନ୍ଧୁପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ । ଦେଖିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ...
ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଳକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମସିହାଖାଲି ପଞ୍ଚାୟତର କୃପାସିନ୍ଧୁପୁର ଗାଁ, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ପୋଖରୀ । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହାର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ସେହିପରି ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିବା କୂଅ ମଧ୍ୟ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏପରି କି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଗାଁକୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୂଅ ସହ କିଛି ଭଙ୍ଗା ନଳକୂପ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଉଛି ।
ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ଚିନ୍ତା:
ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ । ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ଏଭଳି ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । କୃପାସିନ୍ଧୁପୁର ଗାଁରେ ଚାରି ସାହିରେ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବର ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ୫୦ ହଜାର ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ତାହା ଅଚଳ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏଭଳି ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ।
ଗାଁକୁ ଜାନିବିଲି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି:
ଏପରିକି ଗ୍ରାମରେ ୮ଟି ନଳକୂପ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ୨ରୁ ୩ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅଚଳ ରହିଛି । ଏଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାହାରା ସାଜିଛି ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର କୂଅ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗାଁଠାରୁ ମାତ୍ର ୭ ଶହରୁ ୮ ଶହ ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଜାନିବିଲି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ଳକ ସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ।
ଏନେଇ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରବି ନାରାୟଣ ଖାଡେଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି,"ଚଳିତବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି ତାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖା ଦେଇନଥିଲା । ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ । ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ।" ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ,ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି । ପାଣି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ।
ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମନୋଜ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଜାନିବିଲି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆମ ଗାଁ ସହ ସଂଯୋଗ କରାଗଲେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ।ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବା ପରେ, ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମକୁ ପଠାଇ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ଉଠାଇବା ମୋଟର ମରାମତି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର