ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୁହେଁ, ଡ୍ୟାମ ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ: ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ
Ganjam Flood: ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ.ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ । ଗଞ୍ଜାମରେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ।
Published : November 11, 2026 at 12:51 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ନା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ? ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା ପରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପରେ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେହିପରି ଡ୍ୟାମ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବନ୍ୟା ପଛର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ । ରାଜ୍ୟର ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ.ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡ୍ୟାମ ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
କଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ?
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତରରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିଣାମ ବୋଲି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
‘ଜଳ ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ହୋଇନି’
ବନ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବିଭାଗୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ. ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି,‘ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ନିୟମିତ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥିଲା । କୌଣସି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଦ୍ୱାର ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଖୋଲାଯାଇନଥିଲା ।’ ତେଣୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନା କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ବା ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ହୋଇନଥିବା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।
ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ଓ ପରିଚାଳନା:
- ବାଘଲଟି – ୬୬ ପ୍ରତିଶତ
- ବାଘୁଆ – ୬୬.୭ ପ୍ରତିଶତ
- ଭଞ୍ଜନଗର – ୮୧.୩ ପ୍ରତିଶତ
- ଡହ – ୬୬.୫ ପ୍ରତିଶତ
- ଧନେଇ – ୮୫.୮ ପ୍ରତିଶତ
- ଘଟକେଶ୍ୱରୀ – ୪୦.୭ ପ୍ରତିଶତ
- ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ – ୬୪.୪ ପ୍ରତିଶତ
- ସୋରଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ – ୮୮.୩ ପ୍ରତିଶତ
ଧନେଇ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର, ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ନଦୀର ଜଳପ୍ରବାହକୁ ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଦ୍ୱାରର ପରିଚାଳନା ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ବନ୍ୟାଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ:
ବନ୍ୟା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ଅବସରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,
‘ଗଞ୍ଜାମରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରାୟ ୩୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ୯୩୩ଟି ବୃହତ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ ୨୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।’
ସେହିପରି ୬୬ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ୨୧୦୩ଟି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏସବୁର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁଦାନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯାଇଛି । ତେବେ ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ୱରିତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଗୁଆ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବ।
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ:
ଏହି ଅବସରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ ଦଳ ଜାନିବିଲି, ସୁରମଣି, ତତାବାଲି, ପଦ୍ମ ବ୍ୟାରେଜ୍, ଜାହାଡ଼ା ଓ ଜୟମଙ୍ଗଳ ଆଦି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅନୁଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନଃସ୍ଥାପନକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାନିବିଲି ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜଳଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଂଶରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୧୦ରୁ ୧୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲର ସୋରଡାର ସୁରମଣି ଠାରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ ମିଟର ଏବଂ ତତାବାଲି ଠାରେ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ମିଟର ଅଂଶ ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇଯାଇଛି । ଏହି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରହିଛି ।
ଆଗାମୀ ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳସେଚନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା:
କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ବ୍ୟାହତ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନଃସ୍ଥାପନକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଇତିମଧ୍ୟରେ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼, ବାଘଲଟି, କଳିଙ୍ଗଡୋଳା, ଡହ, ବାଘୁଆ, ଧନେଇ ଓ ଜୟମଙ୍ଗଳ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଏବଂ ହୀରାଧରବାଟି କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ତ୍ୱରିତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଯୋଗାଇଦେବା । ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଇଂ. ବିଘ୍ନରାଜ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅବବାହିକା ପରିଚାଳକ ଇଂ. ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୋହଲାଇ ଦେଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ! ମାଟି କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି ସ୍କୁଲ ଘର, ଅଣ୍ଟା ସଳଖେଇବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ
ବନ୍ୟାରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆସିକା କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ; ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର