'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ମାଡରେ ଜଳସମ୍ପଦ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଛାରଖାର; ଗଞ୍ଜାମରେ 170 କେନାଲ, ଆନିକଟ୍ ଓ ନଦୀବନ୍ଧ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, 3 ମାସରେ ମରାମତି ଟାର୍ଗେଟ୍
୧୯୯୦ ଓ ୨୦୧୩ର ବନ୍ୟାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'ର ପ୍ରଭାବ । ବାତ୍ୟା 'ମୁରାସୁ' ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 2, 2026 at 8:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମରେ କେବଳ ଜନଜୀବନ ନୁହେଁ, ଜଳସମ୍ପଦ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାଜଳର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଧୋଇଯାଇଛି କେନାଲ ବନ୍ଧ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଆନିକଟ ଓ ନଦୀବନ୍ଧ । ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ ୧୭୦ଟି ଜଳସମ୍ପଦ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
୧୯୯୦ ଓ ୨୦୧୩ ବନ୍ୟାଠୁ ଅଧିକ ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବ-
ଏପରିକି ୧୯୯୦ ଓ ୨୦୧୩ର ବନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବ । ରୁଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଦୁଇଟି ଆନିକଟ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାନିବିଲ୍ ଆନିକଟ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ତେବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମରାମତି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା । ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ତିନି ମାସ ଭିତରେ ମରାମତି ଶେଷ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା 'ମୁରାସୁ'କୁ ନେଇ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ହୀରାକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଖୋଲାଯାଇଛି ୫ଟି ଗେଟ୍ ।
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବ-
ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମର ଜଳସମ୍ପଦ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଭାବ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବା ବନ୍ୟାଜଳ, ପଥର ଓ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଆବର୍ଜନା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ଗଞ୍ଜାମର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ସୁଭା ଶର୍ମା।
ଗଞ୍ଜାମରେ ମୋଟ ୧୭୦ଟି ଜଳସମ୍ପଦ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ-
ସୋମବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ ମୋଟ ୧୭୦ଟି କେନାଲ, ଆନିକଟ ଓ ନଦୀବନ୍ଧ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ, ରୁଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଦୁଇଟି ଆନିକଟ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଜାନିବିଲ୍ ଆନିକଟ ନିକଟରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କେନାଲର ବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଯାଇଛି ।
ତିନି ମାସରେ ମରାମତି ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ-
ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ନେଇ ବିଭାଗର ଆକଳନ ହେଉଛି, ଏଥର ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବ ପୂର୍ବର ସବୁ ବନ୍ୟା ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ୧୯୯୦ ଓ ୨୦୧୩ର ବନ୍ୟାରେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତା'ଠାରୁ ଏଥରର ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବନ୍ୟାଜଳ ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲ୍ଡର ଓ ଡେବ୍ରିସ୍ ଭାସି ଆସିବା ଫଳରେ ଆନିକଟ ଓ କେନାଲ ଭଳି ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ତେବେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଆଗାମୀ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମରାମତି ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଭାଗ ।
'ମୁରାସୁ' ପାଇଁ ଅଧିକ ସଜାଗ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ-
ଅର୍ଣ୍ଣବର କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଆଗାମୀ ମୁରାସୁକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସଜାଗ ରହିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ । ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଭାଗ କହିଛି। ତେବେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ବି ଜଳସ୍ତର ରହିଥିବାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ତଳମୁଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରେ ଏବେ ମୁରାସୁକୁ ନେଇ ବିଭାଗର ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନଜର । ଆଜି ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ୬୨୯.୫ ଫୁଟ୍ ରହିଛି। ଜଳସ୍ତର ୬୨୯ ଫୁଟ୍ ଛୁଇଁବା ପରେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ୫ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ତେବେ ଏହି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ସୋମବାର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- GROUND REPORT: ରାତିରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଘୋଡାହାଡ଼ ନଦୀ ବନ୍ୟାଜଳ, 48 ଘଣ୍ଟା ଜଳବନ୍ଦୀ ରହି ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କଲେ ଗଞ୍ଜାମର ଅନେକ ପରିବାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର