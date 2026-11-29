ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟାକୁ ମାସେ; ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକୁଳି ନାହାନ୍ତି ବିପନ୍ନ, ଭିଟାମାଟି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ନବରତ୍ନପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ
Ganjam Flood: ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକାକୁ ମାସେ ବିତିଲାଣି । ଏବେ ବି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ପାରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ, ମିଳିଛି ସରକାରୀ ସହୟତା, 'ହେଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ', ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 29, 2026 at 9:50 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: "ଝିଅ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଯାହା ସାଇତିଥିଲି, ବନ୍ୟା ସବୁ ଭସେଇ ନେଲା । ହଠାତ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା.. ଆମକୁ ଘରୁ ଦାଣ୍ଡକୁ କାଢିଦେଲା । ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲୁଗା ନାହିଁ.. ଝିଅ ବାହା କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ.. ବନ୍ୟାକୁ ମାସେ ପୁରିଛି, ଆଜି ବି ବାସହରା ହୋଇ ପର ଘରେ ରହୁଛୁ ।" ଗଞ୍ଜାମର ସେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ କଥା କହୁ କହୁ ଆସିକା ବ୍ଲକର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନବରତ୍ନପୁର ଗାଁ କସ୍ତୁରୀ ପଲ୍ଲେଇଙ୍କ ଛାତି କୋହର ଭରିଯାଉଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଚାଲି ଆସୁଛି । ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟାକୁ ମାସେ ପୁରିଛି । ବିପନ୍ନ ଆଜି ବି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ପାରିନାହାନ୍ତି । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 'ETV Bharat'ର ଏହି ରିପୋର୍ଟ-
ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ୨୯ ତାରିଖ ଭୋର ସକାଳ ସମୟ । ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପ୍ରଭାବରେ ରୁଷିଗଲେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ହଠାତ ମାଡ଼ି ପାଣି ଆସିଲା । ୩୫ ବର୍ଷ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଦେଖିଲା ଭୟାନକ ବନ୍ୟା । ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ତାଣ୍ଡବରେ ସବୁ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା । ଦେଖୁଦେଖୁ ବୁଡ଼ିଗଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ, ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡିଲା ଘରଦ୍ଵାର, ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଚାଷବାସ । ଆଉ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଭାସିଗଲା ସ୍ଵପ୍ନର ଘର, ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସଂସାର । ବନ୍ୟାରେ ଡୁବିଗଲା ଗାଁ ଠାରୁ ସହର । ଏହାରି ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା ବୀଭିଷିକାକୁ ମାସେ ପୂରିଲାଣି । ହେଲେ ଆଜି ବି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ପାରିନାହାନ୍ତି ବିପନ୍ନ । ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନାହିଁ । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳ । ବନ୍ୟା ପରେ ଏବେ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବିପନ୍ନ ପରିବାର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ମାସେ ପରେ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି ଏନେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ନବରତ୍ନପୁର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ETV Bharat ଟିମ୍ ।
ବେସାହାରା କରିଦେଲା ବନ୍ୟା:
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ନବରତ୍ନପୁର ଗାଁ । ବନ୍ୟାର ମାସେ ପରେ ବି ଗାଁ ଭିତରକୁି ଗଲେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଗୁଡ଼ିକର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପଡ଼ି ରହିଛି । ଏବେ ବି ଲୋକେ ଘର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏମିତି ଜଣେ ବେସାହାରା ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର କସ୍ତୁରୀ ପଲ୍ଲେଇ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଞ୍ଚିତ କରିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ରଖିଥିଲେ ନିଜ ଝିଅର ବିବାହ କରିବାକୁ । ଆସବାପତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କିଣି ରଖିଥିଲେ । ଗାଁ ଭିତରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବା ୧୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ବନ୍ୟା ଜଳ କସ୍ତୁରୀଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭସାଇ ନେଇଥିଲା । କେବଳ କସ୍ତୁରୀଙ୍କ ଘର ନୁହେଁ, ଗାଁର ମନୋଜ ପଲ୍ଲେଇ, ସୁଦଷ୍ଣା ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ପରିବାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି । ବନ୍ୟାରେ ଗାଁ ଏମିତି ଛାରଖାର ହୋଇଯିବ ତାହାକୁ ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...GROUND REPORT: ରାତିରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଘୋଡାହାଡ଼ ନଦୀ ବନ୍ୟାଜଳ, 48 ଘଣ୍ଟା ଜଳବନ୍ଦୀ ରହି ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କଲେ ଗଞ୍ଜାମର ଅନେକ ପରିବାର
ନବରତ୍ନପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତାପ ପଲ୍ଲେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଭାବିଲେ ଦେହ ସିହରି ଉଠୁଛି । ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରଜ ଆଣି ଘର କରିଥିଲେ । ହେଲେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା । ସହାୟତା ଆକାରରେ ମୋତେ ମାତ୍ର ୧୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ।"
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନବରତ୍ନପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁଦଷ୍ଣା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ପାଣି ଘରେ ପଶିଗଲା । ୫୦ ହଜାରର ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା । ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଲେ ମିଳିଲାନି ।"
ବନ୍ୟାଜଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିରାଟ ବିରାଟ ଖାଲ ଖମା ଗୁଡିକୁ ମାଟି ପକାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ବି ଗାଁର ଅନେକ ଘରର କାନ୍ଥ ଓ ଛାତ ନଥିବାର ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ମାସେ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କେତେ ଭୟଙ୍କର ରହିଥିଲା ସେହି ସମସୟର ଦୃଶ୍ୟ । ଗାଁରେ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବନ୍ୟାରେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ଏହି ସହାୟତା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ।
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନବରତ୍ନପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମନୋଜ ପଲ୍ଲେଇ କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ୟାରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ରହିବାକୁ ବାସ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କାହା ପିଣ୍ଡାରେ ରହୁଛୁ । ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଜଗା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ନାହିଁ । ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି । ସେ ଟଙ୍କାରେ ଘର ସିନା ମରାମତି କରିହେବ, ହେଲେ ନୂଆ ଘର କେମିତି ତିଆରି କରିବୁ । ରହିବୁ କେମିତି ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣବଜାର; ଫିକା ପଡ଼ିବ ଆଲୋକର ପର୍ବ, ବତୁରା ବାଣ ଗୋଟାଇ ଖୁସି ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପିଲା
ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ କହିଛନ୍ତି, "ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଘର ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । SRCଙ୍କ SDRF ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଆମେ ସହାୟତା ବିତରଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ । ନବରତ୍ନପୁର ଗାଁରେ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ତାରକୋଟ, ଯାହାଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା । କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, ସରକାରୀ ଜମିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ—ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଅନଧିକୃତ ଭାବେ ଜବରଦଖଲକାରୀ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ' ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୋହଲାଇ ଦେଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ! ମାଟି କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି ସ୍କୁଲ ଘର, ଅଣ୍ଟା ସଳଖେଇବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର