ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଗଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିହ୍ନ... ଆସିକାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ରୋଗୀ ସେବା, ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍
ବନ୍ୟାଜଳ ହଟିଛି, ହେଲେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ଆବର୍ଜନା, ଦୂଷିତ ଜଳ ଓ ଅସମ୍ଭାଳ ସ୍ଥିତି। ପାନୀୟ ଜଳ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଗଗନ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : October 31, 2026 at 9:00 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 9:12 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ) : ବନ୍ୟାଜଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟିଯାଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ପାଣି କମିଛି, ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ହେଲେ ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଆବର୍ଜନା ଓ କାଦୁଅର ଆସ୍ତରଣ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ଘରଦ୍ୱାର, ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ଓ ହିଞ୍ଜିଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି। ଇଟିଭି ଭାରତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି।
- ହସ୍ପିଟାଲରେ କାଦୁଅ, ମଇଳା; ବାହାରେ ବସି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର
ବନ୍ୟା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆସିକା ଉପଖଣ୍ଡ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ବେହାଲ। ବନ୍ୟାଜଳ ଦୀର୍ଘ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଜମି ରହିଥିଲା। ପାଣି ହଟିବା ପରେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଜମି ରହିଛି ବହୁ ପରିମାଣର ଆବର୍ଜନା, ମାଟି ଓ କାଦୁଅ।
ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଭଳି ପରିବେଶ ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରହିଥିବା ଔଷଧପତ୍ର, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ପାଣି ହଟିବା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପୁଣି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଡାକ୍ତର ପ୍ରତିଭା ସାହୁ ଓ ଡାକ୍ତର ପି. ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଇନଚାର୍ଜ ଡାକ୍ତର ବାଲ ଗୋପାଳ ବେହେରା ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପରେ ରୋଗୀସେବା ଯେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ, ସେଠାରେ ହସ୍ପିଟାଲର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।
- ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି, ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ
ବନ୍ୟାଜଳ ହଟିବା ପରେ ଆସିକାରେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିବାରୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟାଜଳ ପଶିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ନଳକୂପ ଓ କୂଅର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି।
ଆସିକା ପୌରପାଳିକା ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାହିକୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାଜଳ ହଟିବା ପରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ପାଣି ପାଇଁ ଏଭଳି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଯେତିକି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ, ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
- ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ RO ପାଣି, ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ୨୫୦୦ ପ୍ୟାକେଟ୍
ବନ୍ୟା ପରେ ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ନେଇ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ RO ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ (RWSS) ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର RO ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସିକାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆସିକା କଲେଜ ଛକରେ ୨୫୦ ଗ୍ରାମର ପାଣି ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ୨୫୦୦ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟର।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଣି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିକାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଏହି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
- ହିଞ୍ଜିଳିରେ ରାତି ଅଧରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ୧୦ ଫୁଟର ପାଣି, ଘର ଭିତରେ ୮ ଫୁଟ
ଆସିକାରେ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ଭୟାବହତା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଗତ ୨୮ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଖଣ୍ଡୁରା ଗ୍ରାମରେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ପ୍ରାୟ ୧୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ବନ୍ୟାଜଳ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଭୟଙ୍କର ରାତିର ଅନୁଭୂତି ଇଟିଭି ଭାରତ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଘର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ବନ୍ୟାଜଳ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଘରର ଆସବାବପତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା।
ଘର ଭିତରେ ପାଣି, ଘର ବାହାରେ ପାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଘର ଭିତରେ ରହିଥିଲେ। ବନ୍ୟାଜଳର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ଘରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଏହି ବନ୍ୟାରେ ଅନେକ ପରିବାରର ଘରୋଇ ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭରଣା କିପରି କରିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କିପରି ଠିଆ ହେବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ପରିବାର ନୁହନ୍ତି, ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ପରିବାର ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର।
- ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆବର୍ଜନାର ପାହାଡ଼, ସଫେଇ ପାଇଁ ୧୫୦ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ
ବନ୍ୟାଜଳ ହଟିବା ପରେ ଆସିକା ସହରରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜଳମଗ୍ନ ରହିବା ପରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଜନବସତିରୁ ହଟିଛି। ହେଲେ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଭାସି ଆସିଥିବା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ, ଆବର୍ଜନା, ମାଟି ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସାହି, ଗଳିକନ୍ଦି ଓ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗଦା ହୋଇ ରହିଛି।
ଆସିକା ପୌରପାଳିକା ବନ୍ୟାରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଶେଷ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ୧୫୦ ଜଣରୁ ଅଧିକ ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆସିକାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।
ଆସିକା ପୌରପାଳିକାର ନିଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଶି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ଲେଖାଏଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି।
ବନ୍ୟା ପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଜନବସତିରେ ଜମି ରହିଥିବା ଆବର୍ଜନା ତୁରନ୍ତ ସଫା ନହେଲେ ମହାମାରୀ, ହଇଜା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳବାହିତ ଓ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ।
- ବନ୍ୟା ହଟିଛି, ହେଲେ ସଙ୍କଟ ଟଳିନି
ଆସିକାରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ସଫେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଏବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଆହ୍ୱାନ। ଅନ୍ୟପଟେ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ଶହ ଶହ ପରିବାର ନିଜ ଘର ଓ ଜୀବିକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ବନ୍ୟା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଣ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୋପରୁ ମୁକୁଳିଥିବା ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନକୁ ଫେରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... କମୁଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଳସ୍ତର;'କନ୍ଧମାଳ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଏବେ ବି 12 ନିଖୋଜ, ଠାବ ପାଇଁ ନିଆଯିବ Live Detection ୟୁନିଟ୍ ସହାୟତା'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର