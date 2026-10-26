ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ଗଞ୍ଜାମରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବାରଣ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ
ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ/ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 26, 2026 at 11:08 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' । ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ । ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ସମ୍ଭାବନା । ଗୋପାଳପୁର ଓ ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରୁ ୪୯୦ କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' । ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୭ କିମି ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି । ଏପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକରେ ରହିଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ', ୨୮ ତାରିଖ ସକାଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ ସମ୍ଭାବନା-
ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ପଶ୍ଚିମ-ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୭ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ ୪୯୦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ ୪୯୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟାଟି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ । ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ । ଏହାପରେ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବାପଟଲା ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ, ୟାନାମ ନିକଟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ୟାନାମ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୧୫ରୁ ୧୨୫ କିଲୋମିଟର ରହିବା ସହ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏନେଇ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ-
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଜରୁରୀ ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ କୁହାଯାଉଥିବା ଗୋପାଳପୁର ଓ ସୋନାପୁର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ସୋମବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଠାରୁ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ସକାଳ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ପରିଦର୍ଶକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାର ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ-
ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ନୋଳିଆ ନୂଆଗାଁ ଓ ଗୋପାଳପୁର ଠାରେ ରହିଥିବା ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍, ଜେନେରେଟର ସମେତ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୁବିଧା ରହିଛି ତାହାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତଦାରଖ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବିନାଶ କୁମାର, ଚିକିଟି ତହସିଲଦାର ବିଶ୍ୱ ରଞ୍ଜନ କହଁର ଏବଂ ବିଡିଓ ବିବେକାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ଚିକିଟି ବ୍ଲକ୍ର ଏକସିଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତର ଡଙ୍କୁଲୁପଡ଼ା ଏବଂ ଝାଟିପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋବିନ୍ଦପୁରସ୍ଥିତ ବହୁମୁଖୀ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ପରିମଳ ଓ ଜରୁରୀ ସୁବିଧାର ଉପଲବ୍ଧତା ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଛତ୍ରପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିବାଶିଷ ବରାଳ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସହ ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକାର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାଶଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଛତ୍ରପୁର ଉପକଣ୍ଠର ସାନ ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ, ବଡ଼ ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ, ନୋଳିଆନୂଆଗାଁ, ଅଗସ୍ତିନୂଆଗାଁ ଓ କଣମଣା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ପରିମଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା/ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ଗୋପାଳପୁର ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଦାଯିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଜି.ମୋହନ ରାଓ ଙ୍କ କହିବା କଥା ଆମର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମଯରେ ରକ୍ଷଣାବିକ୍ଷଣା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବାହାର କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ପାରାଦୀପର 13 ଗୋଟି ଟ୍ରଲରକୁ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଓ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ମାଛଧରା ଜେଟିରେ ଆଶ୍ରୟ-
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଉପକୂଳକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ର ନଅ ଗୋଟି ଟ୍ରଲର ସମେତ ପାରାଦୀପରୁ ଆସିଥିବା ଚାରି ଗୋଟି ଟ୍ରଲର ମିଶାଇ 13ଟି ଟ୍ରଲର ସମେତ 80 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଓ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ମାଛଧରା ଜେଟିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟାଜନିତ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଆହୁରୀ 30 ଗୋଟି ଟ୍ରଲର ଗଞ୍ଜାମ ଉପକୂଳରେ ରହିଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଜେଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଟ୍ରଲର୍ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ–
ବିଗତ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଯେପରି ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ସହିତ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ଷାଜଳର ତ୍ୱରିତ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ କିଶୋର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ଚଳିତଥର ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଭାବରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋରଦାର କରାଯାଇଛି ତାହା ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଅନେକ ସହାୟତା ହେବ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ସହରତଳି ଅଞ୍ଚଳ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଭାପତି ସଞ୍ଜିବ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କହିବା କଥା ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ନଗର, ଗଜପତି ନଗର, ଶ୍ରୀରାମ ନଗର, ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ, ବ୍ରଜନଗର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିହାର, ଶକ୍ତିନଗର ଲୋଚାପଡା, ସଞ୍ଜିବନୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଘରେ ପାଣି ପଶିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅବଗତ କରିଥିଲା ।ଯାହାକି ଜବରଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ଡ୍ରେନେଜ ବିଭାଗ ବାହାନା ନାଳର ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ । ଜେସିବି, ଏକ୍ସାଭେଟର ନାଳ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଗତ ୩୦ ବର୍ଷର ବିଫଳତାର କାରଣ ବୁଝାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବନ୍ୟା ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ ଏହା ଜବରଦଖଲ କାରଣରୁ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଡ୍ରେନ ସଫା ସହିତ ବାହାନା ନାଳର ଜବରଦଖଲ ହଟାଇ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଲର୍ଟ; ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଫୋକସ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର/ଭୁବନେଶ୍ୱର